Los Giants a echar la casa por la ventana, buscan a Russell Wilson como su QB

Los Giants es una franquicia ganadora en la NFL, aunque no lo parezca. Es uno de los equipos que más Super Bowls ha ganado y aunque sus últimos años, son pésimos, no siempre fue así. Eli Manning fue el último QB de calidad en el equipo porque Daniel Jones no ha dado la talla, es por eso que buscan a Russell Wilson.

Daniel Jones fue una selección de primera ronda para los Giants, pero parece que no convence en lo más alto del organigrama y como quieren recuperar el poderío en una división bastante flojita de la Conferencia Nacional, ya están tomando cartas en el asunto.

Ya no quieren arriesgar más tiempo con un QB novato, así que, están pensando en una apuesta segura, aunque nada fácil de conseguir. Estarían pensando un mega intercambio con los Seattle Seahawks por Russell Wilson, uno de los mejores mariscales de la NFL.

De acuerdo con, Johnathan Jones de CBS Sports los Giants tendrían algo más que interesante que ofrecerles a los Seahawks por Russell Wilson: “Podría decirse que los Giants tienen el mejor paquete comercial disponible. Después de la semana 11, los Giants tenían la quinta selección general en el draft, más la selección 7 que les dio los Bears“.

Además de los Giants, los Jets también tienen dos selecciones en el draft 2022 entre el top ten, pero acaban de reclutar a su QB, Zach Wilson, así que, eso lo dejaría fuera de la contienda por Russell Wilson y un futuro, presumiblemente promisorio.

¿Russell Wilson saldría de los Seahawks con dirección a los Giants?

Los mejores tiempos de Russell Wilson con Seahawks han pasado, pero eso no quiere decir que el QB esté acabado o que no pueda recuperar su mejor forma, pero temporada tras temporada, parece que el nivel del mariscal baja considerablemente.

Aun así, es el QB que les dio un Super Bowl y no lo dejarán ir tan fácil, porque no solamente aceptarían un par de buenas selecciones en el draft. Los Giants deberían de incluir algunos jugadores y otras selecciones de draft del 2023 para que Seahawks los pueda tomar en serio.

Sólo hay un obstáculo en esta posible operación, pues Russell Wilson tiene una cláusula de no canje en su contrato, pero renunciaría a ella si fuera necesario para ir a los Giants, total, ya lo intentó el año pasado cuando estuvo en cerca de unirse a Saints, Jets, Cowboys y hasta Raiders.