La muerte de Kobe Bryant fue un tema que conmocionó al mundo pero que con el paso del tiempo trajo muchas cosas buenas. Entre ellas, el hecho de que ya se habría aprobado una ley que prohibirá a los socorristas tomar fotografías de accidentes fuera de sus labores profesionales, pues luego de que se filtraran imágenes del exjugador de la NBA y los otros fallecidos, tomaron cartas en el asunto.

Kobe Bryant murió en enero de este año en un fatídico accidente de helicóptero. Acompañado de 8 pasajeros más, incluyendo a su hija Gigi, ha sido uno de los hechos más trágicos dentro del deporte y luego de que su imagen se profanara con la filtración de fotos del accidente, fue que se inició esta ley que ya habría sido aprobada.

De acuerdo a información oficial del gobierno del estado de California, en Estados Unidos, Gavin Newsom, gobernador del lugar, así como su equipo de trabajo, habrían trabajado desde hace ya un tiempo en una ley que respete la imagen, privacidad y recuerdo de personas fallecidas en accidentes, todo a raíz del hecho de Kobe Bryant.

Como sabemos, días después del accidente donde murió Kobe Bryant, se filtraron fotos del lugar de los hechos donde se vieron imágenes de los cuerpos que yacían en el lugar. Las personas que filtraron dichas imágenes fueron identificadas y se buscó que hubiera justicia tras esto pero había un vacío legal que aprovecharon.

Proud to report that my bill, The #KobeBryant Act of 2020, was signed today by @GavinNewsom. #AB2655 will prohibit first responders from taking photos of the deceased outside of job duties. #caleg

— Asm. Mike A. Gipson (@AsmMikeGipson) September 29, 2020