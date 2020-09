La historia del fan de los Lakers que adelgazó 80 kilos inspirado en Kobe Bryant

Querer es poder, bien dicen por ahí, Christopher Huerta, un fan de los Lakers se inspiró en su ídolo, Kobe Bryant, fallecido en enero del 2020 en un accidente aéreo, y en la ‘Mentalidad Mamba‘ para perder 80 kilos en menos de un año… ¡en menos de un año!

Christopher Huerta, un joven de California y fan de los Lakers de tan sólo 28 años de edad, había encontrado en la comida un refugio o más bien, un escape de la realidad que vivía. El divorcio de sus padres cuando él era adolescente, le afectó de más.

“La tristeza de estar solo y tener la comida disponible para mí en todo momento sin que nadie realmente me revisara, simplemente aumentó. Definitivamente tenía un muro levantado“, declaró Christopher a el programa Today.

La historia de Christopher Huerta se resume a un joven que cada vez que se sentía triste o deprimido buscaba comida para calmar el sentimiento. Su necesidad fue tanta que en 2016 llegó a pesar 173 kilos.

La situación de Huerta se agravó cuando un tío muy cercano a él y un amigo fallecieron. La comida era el refugio de un joven que quería escapar de los malos momentos de alguna forma.

Inspirado en la ‘Mentalidad Mamba’

Ese cifra lo llevó a tomar la decisión de perder peso a como diera lugar. Una tarea difícil de la noche a la mañana y en la que encontró muchas complicaciones. Fue entonces cuando decidió seguir el ejemplo de su ídolo, Kobe Bryant y la ‘Mendalidad Mamba‘.

Huerta asistió a un partido donde vio a Kobe Bryant y él se convirtió en su inspiración para perder peso. ¿Cómo? Basado en la mentalidad de ‘Black Mamba‘ quien en su momento luchó contra todo y nunca renunció a sus metas u objetivos.

Así comenzó el camino del fan de los Lakers. Metas pequeñas, pasos cortos que al final se convertirían en un camino largo y bien recorrido. “Establecí pequeños logros, pequeños desafíos y los derribé uno por uno para lograr algo más grande. No lo habría logrado si no me hubiera dado cuenta“, declaró.

El primer plazo era aguantar cinco semanas y lo logró. En ese lapso perdió 17 kilos. Posteriormente en un tiempo de seis semanas bajó 15 kilos y en las siguiente seis semanas perdió 14 kilos y medio.

Al final fueron nueve meses en los que el fan de los Lakers perdió cerca de 80 kilos. Nunca dejó atrás la ‘Mentalidad Mamba’ de Kobe Bryant. Él quería ser el mejor perdiendo peso y de eso se trataba, de lograrlo.