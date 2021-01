¡Al ángulo! El espectacular gol de Eva Navarro en la Supercopa de España

Durante los últimos días hemos visto goles dignos de enmarcar en el futbol femenil. La española Eva Navarro no quiso quedarse atrás y aprovechó las semifinales de la Supercopa de España para lucirse con un tremendo disparo al ángulo.

Esta anotación cayó en el duelo entre el Levante y el EDF Logroño, pero no es la mejor noticia para los mexicanos, ya que la arquera que se encontraba frente a Navarro era la morelense Pamela Tajonar.

Navarro marcó diferencia al minuto 59, cuando el marcador estaba empatado a uno. Recibió el balón en los linderos del área, mostró su gran técnica al pisarlo para acomodarse y finalmente definió con un tiro imposible para el 1.70 de estatura que tiene Tajonar.

¡¡¡PERO QUÉ MARAVILLA ES ESTA!!!

¡¡¡PERO QUÉ MARAVILLA ES ESTA!!!

¡¡¡PERO QUÉ MARAVILLA ES ESTA!!! 😶 A lo tuyo, @evaaanavarro.#SupercopaFemenina 🏆 pic.twitter.com/a4XeLb2PUy — Primera Iberdrola (@PrimerIberdrola) January 12, 2021

A pesar de tener algunas diferencias, la terminación del gol fue similar al de Dinora Garza con Pumas hace unos días, ya que la pelota pegó en el poste y después picó adentro de la portería.

El compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Mediterráneo terminó 3-1 a favor del Levante, que ahora espera rival para la Final. Este saldrá del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona, las escuadras dominantes del futbol femenil en España.

Eva Navarro, promesa del equipo granota

La atacante nació el 27 de enero de 2001 en Yecla, España. Está a punto de cumplir 20 años de edad, pero llamó la atención desde que era una adolescente en torneos internacionales con su selección.

Navarro entró en la convocatoria para el Campeonato de Europa Sub-17 de 2018 y destacó con seis anotaciones durante el torneo. Dos de ellas las consiguió en la Final contra Alemania, mismas que bastaron para que la escuadra española se quedara con el título.

“Recibí el balón y fui directo, me salió una jugadora y tuve que recortar, luego me salió otra jugadora y el balón se me salió del área. Ahí decidí que tenía que pegarle“, dijo a mediados de 2020 sobre el que es uno de sus goles más recordados.

Ver en YouTube

En cuanto a clubes, Eva Navarro comenzó su carrera Sporting Club de Fútbol Plaza de Argel de Alicante. En 2018 emigró al Levante y en agosto del año pasado renovó su contrato por una temporada más.

Sin embargo, actuaciones como la que tuvo en la Supercopa de España podrían ayudarla a dar un salto mucho más grande a los clubes más importantes de su país.