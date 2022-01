¡Con dedicatoria a su segundo hijo! Así fue el gol de penal de Raúl Jiménez en el Wolves vs Southampton

¡Síííí señoooor! Raúl Jiménez anotó por primera vez desde el 20 de noviembre con los Wolves, ahora enfrentando al Southampton en la Premier League. El ‘Lobo Mexicano’ convirtió un penal que como bien sabemos, es su gran especialidad sin importar el equipo en el que se encuentre.

El regreso del delantero mexicano no ha sido nada sencillo. Después del choque con David Luiz que le provocó una fractura de cráneo a finales de 2020, la recuperación tomó el tiempo necesario y lo mismo ocurrió con los goles. Poco a poco regresó la confianza y consecuencia de ello, la ilusión de la afición.

Sin embargo, esta temporada ya tuvo más que solo anotaciones. Antes de reencontrarse con el gol ante el Southampton, Raúl Jiménez vivió un partido muy complicado ante el Manchester City con expulsión incluida. La primera tarjeta roja desde que llegó a Europa se presentó de forma casi infantil y dejó un amargo sabor de boca de cara al arranque de 2022.

Aunque el Wolverhampton no tuvo completo dominio ante el Southampton, sí pudo pegar primero gracias a Raúl Jiménez. La jugada del penal nació también en los pies del mexicano, pues este disparó y un rechace permitió que Aït-Nouri quedara en posición de anotar.

No obstante, el francés fue derribado en el área y el VAR intervino para revisar la acción. Una vez que los silbantes observaron la repetición, se decretó la falta y Jiménez tomó el balón. Te dejamos la definición y la emotiva dedicatoria para Daniela Basso y el segundo bebé de la pareja, que por cierto será un niño.

Ahora, el objetivo de los Wolves es recuperar terreno en la Premier League hasta llegar a puestos europeos. El gol de Raúl Jiménez ante Southampton podría representar un paso importante en ese camino, ya que el equipo tiene 31 puntos y el Arsenal que iría a Europa League, suma 25 unidades.

Penalty converted by Raul Jimenez for Wolverhampton Wanderers they lead 1-0🇯🇲🇯🇲🇯🇲💯🇯🇲🇯🇲🇯🇲 pic.twitter.com/pznHGlC2hE

— Kenneth (@K_Dupey) January 15, 2022