Adiós a la Concacaf en Qatar 2022, porque es la primera confederación que se despida, teniendo en cuenta que Oceanía no tuvo ningún representante en Qatar 2022.

La siempre bien ponderada -¡Ay, ajá!- Concacaf se queda sin representantes en la Copa del Mundo, siendo la primera confederación que se va eliminada completamente de Qatar 2022.

Canadá, Costa Rica y México se fueron en la fase de grupos, pero Estados Unidos se mantenía con vida en los octavos de final del Mundial… hasta que se enfrentó a Países Bajos.

Foto: Getty Images

Louis Van Gaal dio una master class de cómo estudiar al rival y cómo controlar el partido, incluso, cuando la estrategia era dejarles el balón y matarlos al contra golpe por las bandas.

Gregg Berhlater no supo cómo reaccionar ante los furibundos contra ataques de Países Bajos y aunque, también tuvo sus oportunidades, nada más no concreto y se fue eliminado.

Foto: Getty Images

¿Cómo estuvo el partido?

El primer tiempo, Estados Unidos dominó a placer el control de la pelota, pero esto fue parte de la idea de Louis Van Gaal para que cuando perdieran el balón en la salida o en medio campo, hacerles daño.

Y como es un viejo lobo de mar, su apuesta le salió a la perfección porque en el primer tiempo sentenciaron el marcador con un par de calcas de jugada para las anotaciones.

Ya en el segundo tiempo, la tónica no cambió, pero eso ya no era estrategia de Louis Van Gaal, sino por la necesidad de Estados Unidos de ir a buscar el marcador y Países Bajos, simplemente aplicó la misma, aunque no con la misma contundencia.

Foto: Getty Images

A Estados Unidos le llegó el premio a la insistencia con un verdadero golazo de Wright, con más fortuna que intención, pero gol es gol y acortó el marcador, aunque no alcanzó.

Los goles del Países Bajos vs Estados Unidos

1-0: Memphis Depay (10’)

2-0: Daley Blind (45+1’)

2-1: Haji Wright (76’)

3-1: Denzel Dumfires (81’)

Foto: Getty Images