Inglaterra ganó la Euro Femenil 2022 en casa y con su gente. Brasil se coronó en la Copa América Femenina del mismo año en tierras colombianas. ¿Cuál de esas dos selecciones se impondría a la otra en un partido decisivo? La Finalissima Femenil 2023 desde Wembley nos permitió conocer esa respuesta.

Así es, Inglaterra y Brasil se enfrentaron en la primera edición de la Finalissima Femenil un año después de coronarse en la Eurocopa y Copa América femeninas. Como se esperaba, fue un duelazo de campeonas donde los penales dictaron sentencia.

Inglaterra ganó la Finalissima Femenil ante Brasil / Foto: Getty

Los goles de la Finalissima Femenil 2023 entre Inglaterra y Brasil

El marcador final en la Finalissima Femenil fue 1-1 tras 90 minutos. Las de casa abrieron el marcador con una jugada colectiva bellísima en el primer tiempo y parecía que ganarían por la mínima el partido.

Sin emabrgo, Brasil mejoró mucho en la segunda mitad y logró empatar en el tiempo agregado del segundo tiempo… ¡drama total! Pero a pesar de ese golpe anímico favorable para las sudamericanas, las Lionesses se impusieron en penales y conquistaron la Finalissima Femenil 2023 en Wembley.

Checa nomás el bonito gol de Inglaterra para abrir el marcador de la Finalissima Femenil, jugada que concretó Ella Toone, quien también anotó un gol para las Leonas en la final de la Euro Femenil 2022.

? ¡Qué manera de jugar al futbol!



¡GOLAZO de Ella Toone para abrir el marcador en la #FinalissimaFemenina !#MujeresTitulares



Inglaterra se lo gana a Brasil y tu lo puedes ver en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/F5LtEslOkD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 6, 2023

Pero lo dicho, cuando Inglaterra ya celebraba la victoria en Wembley, vino el quita risas de Brasil. Mary Earps, ganadora del premio The Best a mejor portera del año, cometió un error al intentar tomar un centro que no traía nada, dejando el balón en el área chica que Andressa Alves no desperdició para empatar el partido al minuto 93.

?? ¡BRASIL LO EMPATA EN EL AGREGADO!



Andressa Alves en el 93 aprovecha el error de la arquera para igualar el partido.#Inglaterra 1-1 #Brasil#Finalissima pic.twitter.com/KYWgdB3Wqf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 6, 2023

Los penales definieron el partido y el trofeo se queda en casa

La Finalissima Femenil terminó 1-1 y llegó la hora de los penales. Para sorpresa de todo Wembley, la propia Ella Toone falló para Inglaterra, dándole chance a Brasil. Pero Tamires Gomes devolvió el regalo fallando en la misma ronda. En el siguiente disparo Rafaelle volvió a fallar para la Verdeamarela y todo acabó.

Inglaterra derrotó a Brasil 4-2 en los penales y se convirtió así en la primera selección que gana la Finalissima Femenil. ¿Será que estamos ante las máximas candidatas para ganar el Mundial Femenil 2023?