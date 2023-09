El gol que Brian Lozano le hizo al América está entre los nominados al Puskas

Lo que necesitas saber: Sólo goles hechos entre el 19 de diciembre del 2022 y al 20 de agosto de 2023 podían estar entre los nominados al Premio Puskas 2023

Lo más bonito del futbol, sin duda, son los goles. Ver a tu equipo anotar un gol es algo hermoso, pero a veces, aunque no se trate de tu equipo, ver un golazo te da una satisfacción inexplicable. Bueno, el premio Puskas premia a los mejores goles del año y aquí los tenemos.

Este viernes, 22 de septiembre, la FIFA dio a conocer a los nominados para ser el mejor gol del año. Hace apenas una semana conocimos a nominados y nominadas para el premio The Best, pero nos debían los posibles ganadores al premio Puskas.

Goles nominados al Premio Puskas 2023 / Foto: Reuters

Los goles nominados al Premio Puskas 2023

Sin más preámbulo, aquí los goles nominados para llevarse el premio Puskas 2023, donde destaca el del uruguayo Brian Lozano, el cual se aventó con la camiseta del Atlas al América. Ojo, sólo goles hechos entre el 19 de diciembre del 2022 y al 20 de agosto de 2023 entran en la lista de nominados, por eso no verás ningún gol de Qatar 2022.

Goles nominados al Premio Puskas 2023 / Foto: FIFA

Álvaro Barreal

La MLS sigue en los reflectores y el golazo de Barreal lo comprueba. ¡Chulada de anotación!

Linda Caicedo

Ya hemos hablado mucho de esta maravilla de gol, simplemente el mejor del Mundial Femenil 2023.

Julio Enciso

No podía quedarse fuera de los nominados al Premio Puskas un gol hecho en la mejor liga del mundo, ¿no crees?

Seong-Jin Kang

La FIFA siempre incluye goles hechos en mundiales menores y este año le tocó a la magistral jugada de Seong-Jin Kang por la que incluso lo llaman el “Messi coreano”. Disfruta.

Sam Kerr

Aunque el de Linda Caicedo fue el mejor gol del Mundial Femenil 2023, no fue la única joya del torneo. Sam Kerr apareció poco, pero hizo cosas como estas cuando lo hizo.

Guilherme Madruga

En Brasil hasta en la segunda división se hacen golazos. ¡Neta tienes que ver la chilena que se aventó Madruga en la Serie B!

Iván Morante

Mismo caso, en España no importa si hablamos de la segunda división, hay un gran nivel. El brutal golazo de Iván Morante lo comprueba.

Nuno Santos

¿Puede haber un gol más bello que uno hecho de Rabona? Seguro lo de Nuno Santos fue uno de esos goles que al caer, muchos dijeron: “¡Para el Puskas!”.

Golo de Nuno Santos está entre os 11 finalistas ao prémio Puskás 2023! ?pic.twitter.com/exP6NtaPN6 — B24 (@B24PT) September 22, 2023

Askhat Tagybergen

Ya se están jugando las eliminatorias para la Eurocopa 2024 y es imposible que no caigan golazos en éstas. Kazajistán hizo uno que bien podría ganar el Puskas por el golpeo y dónde la puso…. ¡Pfffff!

Beatriz Zaneratto

El Mundial Femenil 2023 se llevó el listado. Otro gol hecho por ellas está entre los nominados al premio Puskas y es nada menos que el Jogo Bonito de Brasil.

Brian Lozano

Lo prometido es deuda: ¡un gol hecho en la Liga MX está nominado para ganar el Puskas! Se trata de la joyita que Brian Lozano le marcó al América desde tres cuartos de cancha. Ni Jiménez ni Magalón ni Ocha ni nadie hubieran detenido ese disparo.

¿Dónde votar por tu favorito?

Como cada año, el gol ganador del Premio Puskas 2023 lo eligen entre la afición y un jurado, Tu voto cuenta y puedes elegir tu favorito en el siguiente enlace: www.fifa.com.

¿Y cuándo se entrega el Premio Puskas?

La votación se cierra el martes 10 de octubre y la entrega del premio será el mismo día que se entregue The Best. Eso podría ocurrir a finales de febrero del 2024 (se estima que el 26 de febrero, para ser precisos) pero la fecha oficial no ha sido confirmada por FIFA.

