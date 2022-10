El Gran Premio de México ha visto desfilar a grandes figuras, pero pocas con un corazón tan dividido como el del francés Andre Pierre Gignac, delantero de Tigres y figura del Olympique de Marsella, a quién nos topamos en el Autódromo de los Hermanos Rodriguez visitando la suite de AlphaTauri, escudería de Pierre Gasly, que en repetidas ocasiones ha proclamado su amor por el París Saint Germain.

Que un francés apoye a otro francés no sería gran noticia, pero en este caso resulta imposible ignorar el antagonismo que existe entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint Germain, archirrivales que temporada tras temporada se disputan “Le Classique” en el balompié francés en una de las rivalidades más feroces que existen en el fútbol europeo.

“No es mi amigo, pero me invitó” bromea un sonriente y relajado Andre Pierre Gignac en una breve charla con Sopitas.com previo a la clasificación del Gran Premio de México.

Foto: Twitter

“Somos franceses ante todo”, continua la broma, antes de agradecer (ahora si en serio) la invitación de Pierre Gasly: “he tenido la oportunidad de platicar con él, aunque todavía no nos conocemos en persona, pero muchas gracias por la invitación, y vamos a apoyarlo y la suerte que tengo es Checo que es mexicano y que corre ante su público, corre con Red Bull y AlphaTauri es parte de Red Bull, así que puedo y vamos a apoyar los dos”.

Pierre Gasly y Checo Pérez / Foto: Getty Images

Gignac, el fan de Fórmula 1

La vista del delantero de Tigres al Gran Premio de Mexico sorprendió a los curiosos en zona de Paddock, sin embargo, Gignac recuerda que su afición por el deporte motor, nació cuando tenía ocho años y por azares del destino, le tocó ver el trágico accidente de Ayrton Senna, ocurrido el 1 de Mayo de 1994 en casa de su tío.

“Mi tío, el hermano en de mi mamá era muy fan de Ayrton Senna, y ese domingo estábamos comiendo en su casa cuando surgió el accidente, entonces me tocó vivirlo de alguna forma en carne propia. Estábamos muy tristes por lo que había pasado, y desde ahí seguimos la F1 año tras año”.

Al igual que millones de seguidores de la Fórmula 1, Gignac reconectó y aumentó su pasión por el deporte motor, gracias a “Drive To Survive”

“Durante todos estos años, seguía la Fórmula 1, pero durante mucho tiempo se me hizo predecible, sin embargo, cuando reconecté por completo, fue con Drive To Survive, porque puedes ver lo que hay detrás del piloto, del equipo de performance, del constructor, de todo el equipo y eso hizo que me enamorara de la Formula 1”.