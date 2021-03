5 capítulos de “Drive to Survive” para entender cómo y por qué llegó Checo Pérez a Red Bull

La Fórmula 1 tiene un sabor diferente en este 2021 tras la llegada de Checo Pérez a Red Bull, una de las escuderías con más aceptación entre los aficionados mexicanos, además de Ferrari, pero que además le ofrece al piloto mexicano la oportunidad de pelear por los podios en cada carrera.

Algunos pronósticos indican que Checo Pérez es el tercer piloto con más probabilidades de ganar el campeonato, sólo detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y todo esto se dio gracias a que el tapatío fue despedido de Racing Point a la mitad de la temporada pasada.

¿Cómo fue que llegó Checo a Red Bull? Netflix nos ayuda a despejar un poco esta pregunta en la segunda y tercera temporada de “Drive to Survive” y estos son algunos capítulos que te ayudarán a comprender mejor el presente de Checo Pérez.

Advertisement



Inicia la crisis: Capítulo 6 (2da temporada)

Antes de ir de lleno con la tercera temporada, vale la pena echarle un ojo al sexto capítulo de la segunda temporada, el cual está dedicado a la pelea entre Pierre Gasly y Red Bull. El volante francés fue compañero de Verstappen sólo por unas cuantas carreras, ya que no cumplió con las expectativas en la pista y la relación con los altos mandos se dañó gracias por declaraciones de Gasly ante la prensa.

Gasly fue relegado a Alpha Tauri y Alex Albon fue promovido a Red Bull. Hasta aquí, Checo Pérez no estaba en el mapa de Red Bull, pero desde acá ya se puede cómo comenzó la inestabilidad en la escudería con el segundo piloto.

Las dudas sobre Albon: Capítulo 2 (3ra temporada)

La temporada 2020 fue la primera de Alex Albon con Red Bull, que tenía la esperanza de pelear codo a codo con Mercedes con sus dos pilotos, pero en realidad sólo fue Verstappen quien incomodó a Bottas y Hamilton.

Albon, sin embargo, no sólo no ere rival para Mercedes, sino que fue superado por los autos de McLaren, fue aquí cuando Red Bull comenzó a plantearse la posibilidad de volver a hacer un cambio en el segundo asiento, aunque no se manejaba aún ningún nombre como sustituto.

Salida de Vettel y Checo: Capítulo 4 (3ra)

Ferrari pasa por un muy mal momento y la rivalidad entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel no ayudó mucho en 2019. En 2020, Vettel evidenció una mala relación con el equipo italiano al adelantarse con el anuncio de su salida.

Vettel consiguió cuatro títulos en F1 como piloto de Red Bull, así que por un momento se pensó que el alemán podría ser el sustituto de Albon. Aunque en realidad sabemos que ya tenía casi todo arreglado para llegar a Aston Martin, la salida de Vettel confirmó que Red Bull buscaba opciones para sustituir a Alex Albon si no daba el estirón.

Red Bull rechaza a Gasly: Capítulo 6 (3ra)

Este capítulo está ligado con el sexto de la segunda temporada, pues revive la rivalidad entre Pierre Gasly y Alex Albon, quien festejaba su llegada a Red Bull. En la tercera temporada podemos ver al tailandés completamente devastado porque no puede llegar al podio y la frustración del equipo se refleja en las expresiones de Chris Horner.

El mal momento de Albon se combinó con el crecimiento de Gasly, pero Red Bull tenía claro que el francés no iba a regresar. “No tenemos interés de que Pierre regrese en la próxima temporada”, dijo Horner. Para este momento ya se sabía que Checo saldría de de Racing Point y que Vettel ocuparía su lugar, así que el mexicano estaba disponible para Red Bull.

Checo es de Red Bull: Capítulo 9 (3ra)

Para este punto tal vez ya hayas escuchado o leído que este es el mejor capítulo de la tercera temporada o tal vez ya lo hayas comprobado, y es que define el momento en el que Horner confirma a Checo en Red Bull.

Para llegar a este momento es crucial la combinación de resultados entre Checo y Albon. Mientras que Pérez gana su primera carrera en F1 con una remontada espectacular, Albon es incapaz de llegar al podio pese a contar con un mejor auto. “Bienvenido a Red Bull”.