Lo que necesitas saber: Nos encontramos a 'Chacho' López y Juan Fossaroli en el paddock del Gran Premio de México

La F1esta de la Fórmula 1 ha comenzado. Aunque los autos aún no salen a girar, la actividad en el paddock del Gran Premio de México ya comenzó y nos encontramos una grata sorpresa y es que la zona del paddock tuvo algunas modificaciones y si ya era especular en años anteriores, en 2023 lució aún mucho mejor.

Este año la temática del paddock está relacionada con las piñatas, por ello los organizadores del Gran Premio de México, y como siempre consiente a los integrantes de cada una de las escuderías con mucho color, comida y una que otra sorpresa, pero quienes siempre nos dan la bienvenida son Fermin la Calaca y Marioachi.

Fermin la calaca en el GP de México / Sopitas.com

Marioachi en el GP de México

Cuidado, escuderías trabajando

Parte del trabajo de los jueves en cada uno de los equipos es calibrar y ordenar cada juego de neumáticos. Para el Gran Premio de México se dispone de los componentes más blandos C5 (blando), C4 (medio) y C3 (duro), así que nos encontramos a varios equipos en plana chamba.

Hay que recordar que la zona del paddock es una zona de trabajo, por lo cual la invitación este año es que los aficionados guarden respeto y espacio tanto con los pilotos como con los mecánicos, que constantemente están trasladado con los neumáticos.

Los neumáticos de McLaren acomodados para cada piloto

Un canario que te lee la suerte

Otro aspecto colorido que encontramos fueron los canarios que te leen la suerte. Tanto los miembros de las escuderías como reportero, se acercaron con estos canarios, que salen de sus respectivas jaulitas y eligen uno de las decenas de papelitos, que tienen mensajes escritos tanto en español como en inglés, para los colegas extranjeros.

El pajarito sale de su jaula

Después elige un papelito

Este fue el mensaje que nos tocó

El GP de México no está completo sin taquitos… ¡y tortas de Leclerc!

Nunca faltan los taquitos en cada una de las ediciones del Gran Premio de México y en 2023 no iba a ser diferente, pero esta vez también colocaron espacios helados, a donde acudieron varios integrantes del equipo Red Bull, además de tortas.

Por cierto, Charles Leclerc se animó a aprender a hacer tortas con ayuda de Fermin la Calaca se preparó una de milanesa con un montón de queso… aunque al final no se animó a comerla. Carlos Sainz también estaba invitado a esta dinámica, aunque el piloto español no se sentía bien, por lo cual no estuvo en el paddock.

Leclerc aprendió a preparar tortas / Sopitas.com

Juan Fossaroli y ‘Chacho’ López: Racepct

La principal campaña para este Gran Premio de México invita al respeto y dejar las rivalidades en la pista, y para muestra un botón, y es que nos encontramos a Juan Fossaroli y Luis Manuel ‘Chacho’ López, quienes si bien ya no trabajan para la misma televisora, siguen siendo grandes amigos.

Ambos pasaron un buen rato juntos charlando de uno y otro tema, y es que aunque trabajan para diferentes medios ahora, nunca han dejado de ser amigos y les tomamos esta foto. “Esta imagen es para miles de likes”, nos dijo Juan.

Juan Fossaroli y Chacho López / Sopitas.com

El paddock del GP de México en imágenes

Para este Gran Premio se habilitó una nueva entrada para los pilotos, además de que se realizaron un montón de mejoras en la zona exclusiva para medios y camino a éste encontramos a un artista trabajando en una especie de mural.

En cuanto a los hospitalitys y las respectivas entradas a pits de las escuderías, resaltó el de Red Bull, el único con adornos con papel picado.

Gran Premio de México paddock

Escudería Red Bull

Y por si vas a estar en la zona del Foro Sol, acá te dejamos una probadita. Todo está listo para el Gran Premio de México.

Gran Premio de México

