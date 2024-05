El Gran Premio de Miami demostró, una vez más, que Red Bull no es tan invencible como en el 2023. Pues mientras ambos McLaren volaron con los neumáticos medios, tanto Checo Pérez como Max Verstappen sufrieron con el rendimiento de ese compuesto.

Max no pudo alcanzar a Lando Norris, quien conquistó su primera victoria en la F1, y se quedó con el segundo lugar, mientras que, Chequito no pudo salir del quinto lugar detrás de los Ferrari, entre los neumáticos y su arrancada arriesgada que lo hizo perder su cuarto puesto en la salida.

Checo se pasó de arriesgado y de frenada en la arrancada de Miami. Estaba detrás de los Ferrari e intentó ‘madrugarlos’ cuando las luces se apagaron, pero en lugar de ganar posiciones salió milímetros detrás de Max Verstappen y con poco espacio para girar.

Salió de la pista y aunque pudo volver sin sufrir daños, cayó al quinto puesto, del que nunca logró salir. Eso sí, hubiera sido una joya de adelantamiento si lograba salir mejor colocado, lamentablemente no fue así.

Chequito explicó que durante la arrancada, Charles Leclerc lo empujó y lo dejó sin espacio y aunque después el Ferrari le dio espacio para volver a la pista lo hizo por la parte sucia en la que no había nada de agarre.

Es más, el tapatío soltó el acelerador para evitar bloquear y llevarse puesto a Verstappen, por eso fue que no pudo defender su cuarto lugar que perdió con Oscar Piastri.

“Tuve una buena arrancada. Charles Leclerc me empujó al inicio, luego me abrió el espacio y me metí por el interior, pero no había nada de agarre en la línea sucia. En un momento casi me llevó a Max, pude soltar el freno para evitar la bloqueada, pero perdí el lugar con Oscar Piastri”

Checo Pérez sobre su arrancada en Miami