El mundo del automovilismo sonríe al tener una vez más carreras cada semana y es que ahora fue turno de presenciar el Gran Premio de Steiermark, mismo que nos ha dejado un ‘buen sabor de boca’ además de algunos detalles para el análisis pues en este circuito vimos de todo: salidas tempranas de la carrera, ‘sorpresas’ en el podio, a ‘Checo’ Pérez buscando la gloria, entre algunas otras cosas.

El Gran Premio de Steiermark es el segundo que se corre después de la pandemia por el coronavirus. Se corrió a puerta cerrada, se siguen manteniendo las normas de seguridad para evitar que haya un rebrote de COVID-19 pero de momento hemos visto muy buena acción dentro del circuito de la Fórmula 1.

Este Gran Premio es uno de los ‘pioneros’ de la nueva normalidad que se vivirá en la Fórmula 1 al menos por este año. Hubieron muchos detalles interesantes, nos dejó algunos aprendizajes y momentos memorables, por ello hemos recopilado lo mejor para ustedes.

Lewis Hamilton en lo más alto del podio

Como ya se pronosticaba previo a dar arranque esta carrera, Lewis Hamilton partió como favorito para llevarse el Gran Premio de Steiermark.

El británico dominó casi de inicio a fin, en una ida a los pits perdió algo de ventaja a mitad de la carrera pero se supo reponer muy su estilo y consiguió conquistar el podio de este GP, por lo que la misión que se puso de terminar en lo más alto este cierre del 2020, va por buen camino.

El monoplaza negro de Mercedes

Pese a que ya se sabía el diseño y la información de estos monoplaza desde hace unas semanas, el color y diseño de la escudería Mercedes no deja de sorprender a los aficionados y es que en redes sociales aplaudieron y elogiaron estos vehículos, comentando que son de los mejores que hay hoy en día en la Fórmula 1.

‘Checo’ Pérez rozó la gloria

Hace una semana en el Gran Premio de Austria vimos cómo ‘Checo’ Pérez se puso mano a mano con los líderes. Estuvo muy cerca del podio, se mantuvo en tercer lugar un buen tiempo, al final del circuito cayó hasta el sexto lugar pero dio una exhibición tremenda.

VUELTA 61/71 🚨 ¡Faltan 10 vueltas! 😱 Alexander Albon sufre los ataques del mexicano 🏎 Verstappen tiene daños en el alerón 💥 1⃣ Hamilton

2⃣ Verstappen

3⃣ Bottas

4⃣ Albon

5⃣ Pérez 📷: @F1 #AustrianGP 🇦🇹 #StyrianGP #F1 SIGUE LA CARRERA 👇https://t.co/38WwO8MEAL pic.twitter.com/FwdqSsrHnf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 12, 2020

Esta semana en el Gran Premio de Steiermark pasó por mayores contratiempos y es que lo vimos un tanto ‘tambaleante’ a lo largo de las 71 vueltas pero nunca dejó de luchar. Arrancó en la zona baja, se fue adaptando conforme se acercaba el final y aunque ahora no estuvo en lugares que lo subían al podio, terminó en un merecido sexto lugar.

El choque que dejó fuera a Ferrari

La carrera recién iba comenzando y en una de las curvas Sebastián Vettel y Charles Leclerc chocaron uno contra el otro, dejando inhabilitados a ambos pilotos de Ferrari, por lo que su participación en este Gran Premio de Steiermark fue realmente efímera.

Ahí se ve como una Ferrari se sube arriba de la otra Ferrari, y ambos autos quedan fuera de la carrera 🤦🏼‍♂️. pic.twitter.com/LUNF8agO9X — PaloCTM! 🙆‍♂️ (@PaloCTMV2) July 12, 2020

Las disculpas de Leclerc tras el choque con Vettel

Tras haber salido de la competencia y chocar con su compañero de equipo, Charles Leclerc habló en la zona de medios sobre lo que pasó en el circuito y comentó que se sentía muy mal por lo que había pasado, pues se hacía responsable de lo ocurrido y espera enmendar su ‘error’.

Leclerc: “Me he disculpado. Estas cosas no deberían pasar. Muy decepcionado conmigo mismo. He hecho un trabajo malísimo hoy. Me siento muy mal por el equipo. Ellos no necesitan esto. He tirado su trabajo por la basura”. Bravo 👏 #F1 — MrAlexF1 (@MrAlexF1) July 12, 2020

El ‘pique’ entre Hamilton y Verstappen

Algo que vimos recurrentemente en este GP fue la interminable batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, pues los dos fueron punteros de la competencia durante casi todo el circuito, poniéndose uno frente al otro, evitándole el paso y dejando claro quién era el mejor sobre la pista.

En un par de ocasiones durante curvas, se quedaron a nada de chocar por los rebases tan cerrados que hacían, por suerte nada de esto pasó a mayores y ambos terminaron el circuito de Steiermark.

NO DEJA LA PUNTA Lewis Hamilton no deja acercarse a Max Verstappen y mantiene el primer lugar en el GP de Estiria #F1xFOX pic.twitter.com/SLFjtUIpUp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 12, 2020

La dupla de Racing Point y la postal que nos regalaron

En este Gran Premio de Steiermark los dos pilotos de racing Point, ‘Checo’ Pérez y Lance Stroll, nos regalaron una gran postal durante el circuito y es que ambos se emparejaron en un momento de la carrera y, diferencia de Ferrari que les fue mal, el trabajo en equipo y la coordinación de ambos se notó en estas imágenes.