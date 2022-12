Los rumores no solo eran rumores. Guillermo Ochoa vuelve al futbol de Europa pues no renovó contrato con el equipo azulcrema y el América hizo oficial su salida del equipo a través de un comunicado, en el cual no especificó el próximo club del mexicano, aunque todo está encaminado al Salernitana, equipo de media tabla de la Serie A de Italia.

Agencia Mexsport

Ochoa vuelve a Europa

A través de un comunicado, el club mexicano confirmó su regreso al Viejo Continente: “Gracias Memo, éxito en Europa”, indica al inicio del comunicado.

“Tras tres años y medio en su segunda etapa como arquero de las Águilas, Guillermo Ochoa se despide de la institución que lo vio crecer, y consolidarse como un jugador histórico del Club América y del futbol mexicano”, compartió el club.

América

El contrato de Guillermo Ochoa terminaba el 31 de diciembre, por lo cual América había trabajado en la renovación del guardameta, sin embargo, al no renovar podrá llegar como agente libre al futbol italiano, en el cual se convertirá en el primer portero mexicano en dicha liga.

¿Cuándo se anuncia el nuevo equipo de Ochoa?

Hasta este momento, el equipo italiano no ha manifestado al respecto, sin embargo se espera el anuncio en los próximos días, en concreto el jueves 22 de diciembre, cuando se espera que presente las pruebas médicas. Se dice que el contrato del mexicano será por seis meses, de modo que tiene asegurado lo que resta de la temporada.

La llegada de Ochoa a este club italiana tiene que ver con una lesión del portero titular, Luigi Sepe, quien está descartado al menos para el mes de enero. Sepe fungía como capitán.

Agencia Mexsport

Ochoa estuvo en el futbol de Europa de 2011 a 2019, tras su paso por la Ligue 1 con el Ajaccio, así como en La Liga con el Málaga y Granada. Su último equipo en el Viejo Continente fue el Standard de Lieja, en Bélgica.