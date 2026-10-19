¿Se acuerdan del 'Gullit' Peña? Pues volvió, en forma de aspirante político con Morena, y que e resulta que el ecfutbolista de la Selección Mexicana y del León, se registró en un proceso interno de dicho partido político para convertirse en candidato a la presidencia municipal de León, Guanajuato.

Lo que necesitas saber: 'Gullit' Peña sería el único aspirante sin experiencia política en el proceso interno de Morena

¿Se acuerdan del ‘Gullit’ Peña? Pues volvió, en forma de aspirante político con Morena, y que e resulta que el ecfutbolista de la Selección Mexicana y del León, se registró en un proceso interno de dicho partido político para convertirse en candidato a la presidencia municipal de León, Guanajuato.

El 6 de junio de 2027, se realizarían votaciones para elegir nuevo presidente o presenta municipal en León, Guanajuato, así como en otras entidades de nuestro país, y Carlos Peña presentó una solicitud para participar en el proceso interno, del cual saldrá el candidato que presentará Morena para dichas elecciones, de acuerdo con la revista Proceso.

Gullit Peña, tras su fichaje con Morena

‘Gullit’ Peña busca ser candidato para presidente municipal de León

Carlos ‘Gullit’ Peña nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin embargo, puede ser aspirante a la presidencia municipal de León, Guanajuato, debido a que en esta ciudad ha radicado una parte de su vida y de hecho su mayor éxito futbolístico lo obtuvo precisamente en esta ciudad, desde 2011 hasta 2015 y después en 2017.

Durante ese periodo, el ‘Gullit’ Peña formó parte del plantel con el cual León ascendió a Primera División y posteriormente consiguió el bicampeonato de la Liga MX.

Ahora, tras su retiro profesional, Carlos Peña y su incorporación a Morena debe ser sometida a una valoración, tal y cual pasó con los otros aspirantes: la diputada federal Ántares Vázquez; la exalcaldesa, Bárbara Botello y el diputado local, David Martínez Mendizábal.

En caso de que su incorporación sea aceptada, el ‘Gullit’ Peña sería el único contendiente sin experiencia política.

Gullit Peña, en su etapa en Cruz Azul / Mexsport

¿Quién gobierna actualmente en León, Guanajuato?

La presidenta municipal de León, Guanajuato, es Alejandra Gutiérrez Campos, quien llegó a la silla en 2021 como candidata de Movimiento Ciudadano.

León, Guanajuato, es de los municipios más importantes del país que se le ha negado a Morena. Históricamente esta ciudad ha sido gobernada por aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) y por ahí se coló María Bárbara Botello Santibáñez, del PRI, entre 2012 y 2015.

¿Será que Morena se adueña de León en 2027 con la fórmula de un candidato ex futbolista como el ‘Gullit’ Peña?