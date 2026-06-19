Lo que necesitas saber: Hakimi fue denunciado desde el año 2023

Achraf Hakimi está metido en un problemón, pues tendrá que rendir cuentas ante las autoridades de Francia debido a una acusación por violación a una mujer a quien contactó por Instagram y quien lo denunció en 2023. El futbolista de la Selección de Marruecos y del PSG había tratado de evitar el juicio durante casi tres años, sin embargo el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recursos del futbolista, así que será juzgado.

El futbolista se mantuvo despierto hasta la madrugada del 19 de junio en la concentración de la Selección de Marruecos y dio a conocer esta situación, sin embargo esto no significa que tenga que abandonar el Mundial 2026, ya que el juicio se celebrará en los próximos meses.

Hakimi en 2025 con el PSG / Mexsport

El caso por el que Hakimi es acusado

En 2023 Hakimi fue denunciado por una mujer a quien contactó en Instagram para tener un encuentro presencial, en cual la mujer asegura que el futbolista le tocó un pecho sin su consentimiento y después la violó. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”, estableció la denunciante.

Desde entonces Hakimi había interpuesto un recurso para evitar el juicio, sin embargo este finalmente fue rechazado, así que el jugador tendrá que rendir cuentas ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

“Esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta”, dijo la abogada de la denunciante. “Alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del futbol masculino“.

Hakimi con la Selección de Marruecos / Mexsport

¿Qué dice Hakimi?

Hakimi compartió una publicación durante la madrugada en la cual celebró el hecho de que el juicio se lleve a cabo, pese a que su selección debía jugar en el Mundial contra Escocia.

“Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Yahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, indicó el futbolista del PSG en X.