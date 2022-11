¡Hay tiro! La guerra de palabras entre Hamilton y Verstappen tras el choque en Brasil

¿Qué clase de 2021 es este? Lewis Hamilton y Mercedes volvieron a competir fuerte en una carrera de Fórmula 1, teniendo incluso encontronazos con Max Verstappen. Esto nos remontó a los recuerdos de la temporada anterior, cuando ambos disputaron el campeonato de pilotos hasta la última carrera.

Y si bien ahora la historia es diferente, el Gran Premio de Brasil nos dejó un pequeño incidente entre ambos. Verstappen fue sancionado, pero hubo declaraciones de ambos bandos para despertar la polémica que tanto se ausentó en 2022.

Hamilton no se guardó nada y afirmó estar consciente de que estas cosas pueden suceder… como consecuencia de su éxito. Sin embargo, también se mostró tranquilo porque considera que ya vivió y pasó por situaciones similares.

“No estoy preocupado. Sí, no tengo ninguna preocupación, creo. Creo que es natural cuando tienes el éxito y los números en el pecho, que te conviertas un poco en un objetivo. Pero no pasa nada. No es nada con lo que no haya lidiado antes“, agregó Hamilton de acuerdo con Motorsport.

Getty Images

Verstappen respondió entre polémica, incluso en Red Bull

Max Verstappen no iba a quedarse callado; no obstante, los problemas de Max empiezan desde su equipo. Después de que Checo Pérez explotara en su contra por no recibir ayuda, el bicampeón habló sobre Hamilton y aseguró que nunca buscó hacerle daño.

“Cuando estaba a la par con él, sabía que no tenía la más mínima intención de dejarme espacio. Entonces, si no me deja hueco, nos vamos a chocar. Pensaba que después del año pasado, quizá habíamos olvidado lo sucedido y podríamos tener una buena lucha.

“Mi intención nunca era la de chocar y podemos decir que tenía casi todo mi coche a la par del suyo. Se sentía que no me dejaría espacio y nos hemos tocado, aunque se hubiese movido, tendría su coche por delante, es una lástima. Yo quería tener una buena lucha, pero cuando el otro no pone de su parte no puede ser así“, dijo el neerlandés.

Getty Images