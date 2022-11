"Si tiene dos campeonatos, es por mí": Checo Pérez explotó contra Verstappen por no darle la posición en Brasil

Marquen la fecha en el calendario porque parece que el 13 de noviembre de 2022, algo se rompió en Red Bull. Checo Pérez explotó contra Max Verstappen después de que no le permitiera pasarlo en la recta final del Gran Premio de Brasil.

La instrucción de Red Bull fue muy clara en las últimas vueltas. “Si no has adelantado a Alonso en la curva 12, deja pasar a Checo“, se escuchó a través de la radio. Verstappen no pudo pasar al español, pero tampoco le devolvió la sexta posición al mexicano.

Después de consumar su séptimo lugar, Checo se mostró muy molesto. Christian Horner pidió disculpas y el tapatío dejó una frase contundente: “Gracias por eso. Eso muestra cómo es realmente“. Pero eso no fue todo y la cosa se puso más tensa.

Una vez que salió del auto, Pérez habló ante las cámaras de Fox Sports. Además de dejar claro que no entendió la decisión de su compañero, soltó otro dardo muy potente y refuerza la idea de que algo se rompió en Red Bull.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, sobre todo por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos, es gracias a mí“, declaró Checo al terminar la carrera.

Red Bull prometió que Checo sería prioridad tras la coronación de Max

No lo decimos nosotros, la gente de Red Bull dijo que Checo Pérez sería su prioridad en el cierre de la temporada. Ya que Verstappen se coronó en Japón, el mexicano tiene la posibilidad de terminar subcampeón y se suponía que el equipo haría lo posible por superar a Leclerc.

No obstante, el mismo Max declaró que no dejaría pasar a Checo así fuera para ganar en México. De ahí en adelante quedó bastante clara cuál sería su postura…

