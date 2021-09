Haret Ortega: De promesa a verdugo del América en poco más de un año

El América de Santiago Solari marchaba con paso perfecto en el Apertura 2021 de la Liga MX… hasta que se encontró al mismísimo Diablo. Víctima de los memes en las últimas horas, este también es resultado directo de las decisiones de los directivos, como la salida de Haret Ortega en verano de 2020.

El defensor se despachó con dos goles en la victoria de 3-1 que el Toluca consiguió en casa sobre las Águilas. De inmediato, aparecieron los cuestionamientos contra aquellos que decidieron dejarlo ir y prefirieron a elementos como Bruno Valdez y Emanuel Aguilera… ¿pero es cierto que tienen un mejor rendimiento que Haret?

Medina, Valdez y Aguilera… ¿de mejor rendimiento?

De acuerdo con datos de la Liga MX, Haret Ortega hizo un partido prácticamente perfecto en el Toluca vs América de la Jornada 9. Dos goles, tres balones recuperados, 100 por ciento de precisión de pases (22 de 22) y 100 por ciento en sus remates a portería (2 de 2).

En ocho partidos jugados durante el Apertura 2021, Ortega registra 668 minutos disputados, 3 goles, 5 remates y 46 balones recuperados. Tiene 201 pases acertados y un promedio del 93 por ciento en este rubro, así como 63 rechaces.

Por su parte, Emanuel Aguilera ha jugado 630 minutos en 8 partidos. Acumula un gol con un remate, 48 balones recuperados; asimismo, 297 pases acertados con un promedio del 94 por ciento. Valdez tiene números similares: 559 minutos en 9 encuentros sin goles: 8 remates, 44 balones recuperados, 242 pases acertados y un promedio del 91 por ciento.

En duelos 1 vs 1, Haret Ortega lidera con seis, mientras Aguilera y Valdez tienen 3 cada uno. Por ahora, parece que las estadísticas lo dicen todo y favorecen al mexicano.

¿Quién es Haret Ortega?

Haret Ortega nació en una familia de apasionados por el basquetbol, así que es el primer futbolista entre los suyos. Sus inicios en el deporte también se dieron en las duelas, hasta que un profesor de Educación Física en la escuela lo invitó a un equipo.

Originario de Iguala, Guerrero, tuvo que salir de casa desde muy pequeño para cumplir sus sueños. Mientras sus amigos y compañeros empezaban la secundaria, él se alejó de su familia para mudarse a la Ciudad de México.

Y si bien ahora se consolida como pieza importante del Toluca, los primeros pasos de Haret Ortega fueron con el América. Un episodio que lo acercó a los colores azulcremas fue la Final vs Cruz Azul de 2013, con el memorable cabezazo de Moisés Muñoz de último minuto: “Ahí fue cuando dije ‘de aquí soy’, me enamoré de este club“.

Tantos años de trabajo y esfuerzo llevaron al defensa a cumplir procesos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20; eventualmente llegó el llamado al primer equipo. Primero se dio el debut en la Copa MX, el 23 de enero de 2019 contra Atlético de San Luis.

Casi un año después, el 18 de enero de 2020, Ortega tuvo sus primeros minutos en la Liga MX. Sin embargo, la historia presentó un giro inesperado, que ahora es el origen de muchas frustraciones para aficionados y -aunque no nos consta- podría ser también para los directivos del América.

La directiva encabezada por Santiago Baños fichó a Alan Medina y en la negociación se incluyó a Haret Ortega, quien se incorporó a los Diablos. Del Guardianes 2020 en adelante, el zaguero ha tenido buena participación con los mexiquenses… y en Coapa no pasa lo mismo.