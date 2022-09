Manchester United ha contado con defensas centrales temibles y respetados a lo largo de la su historia, y podemos comenzar nombrando a Rio Ferdinand, a Nemanja Vidic, Jaap Stam, Wes Brown, Roger Byren y por un momento, el equipo inglés estuvo buscando a Sergio Ramos, pero un día llegó Harry Maguire.

Las redes sociales se han convertido en un campo minado para Maguire, pues sobran publicaciones en diferentes formatos en los cuales se muestran errores que terminan en el goles en contra, ya sea de su equipo o de su selección.

Cada vez que realiza una publicación en redes sociales, Maguire es reprobado, y es que desde que llegó al Manchester United como el defensa más caro de la historia, el jugador ha venido abajo y sus malas actuaciones se han combinado con la etapa irregular del Manchester en la Premier League.

Todos contra Harry Maguire

Maguire no es un jugar hábil, tampoco es el defensa más temido, ni el más técnico. Con su 1.93 de estatura y casi 100 kilogramos, el defensa tendría que ser imponente en jugadas a balón parado, pero más bien, la versión de Harry Maguire que llegó al Manchester United es una versión torpe.

Pero no siempre fue así. Maguire fue un defensa respetado en el Leicester y considerado hasta héroe de la Selección de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, pues no sólo dejó en cero a Suecia, sino que marcó uno de los goles con los cuales su selección calificó a semifinales, pero algo se descompuso cuando el zaguero fue transferido al United.

En Old Trafford, Maguire ha sido el blanco favorito de David De Gea para descargar su ira, porque cuando no se equivoca él, se equivoca su capitán. El promedio de efectividad en pases de Maguire es mayor al 80%, es decir, no es malo, pero sus errores suelen ser notables y mayúsculos.

Los errores de Maguire

Erra a la hora de defender y a la hora de salir jugando desde abajo. Se puede decir que Maguire ve lo que otros jugadores no pueden ver, por eso manda el balón al vacío o lo entrega directamente a los rivales. Peca de mala ubicación y de pronto hasta estorba o de plano lastima a sus propios compañeros.

Por eso, aquí te tenemos esta basta colección de errores que han convertido a Maguire en un jugador protagonista de las redes sociales, aunque no precisamente por sus habilidades.