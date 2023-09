Lo que necesitas saber: Zoe, la madre de Harry Maguire, estaba en el estadio y le tocó escuchar toda clase de burlas

Inglaterra y Escocia sostuvieron un partido amistoso y a la vez especial, pues conmemoraron los 150 años de la FA, el equipo inglés se impuso 3-1. Escocia, que lució un uniforme bien precioso, se acercó en el marcador gracias a un autogol de Harry Maguire, y ya sabrán cómo le fue al defensa del Manchester United, y es que recién había ingresado a la cancha, así que las críticas se hicieron sentir por todos lados.

Maguire ya tiene fama de ser un jugador con mala suerte o tronco, pero esta vez las cosas fueron más allá, y es que las criticas y las burlas ya le colmaron el plato a Zoe, su mamá, quien pidió que ya no se pasen de lanza con su hijo, y es que estuvo presente en el estadio durante aquel partido, de modo que le tocó escuchar de viva voz varios insultos dirigidos hacia su segundo hijo.

La defensa de la madre de Harry Maguire

“Como madre, ver la cantidad de comentarios negativos e insultos que recibe mi hijo de algunos aficionados y comentaristas es desagradable y completamente inaceptable para cualquier tipo de persona, y también para alguien que trabaja representando a un club y a un país”, indicó la madre a través de sus redes sociales.

“Estaba ahí, en la platea, como siempre, y no es aceptable lo que se ha creado. Entiendo que en el mundo del futbol hay subidas y bajadas, momentos buenos y malos, pero lo que le está ocurriendo a Harry va más allá del futbol. Para mí, no está bien ver por lo que está pasando”, comentó.

La mala suerte persigue a Harry Maguire

El acoso hacia Harry Maguire

Harry Maguire ha sido señalado en varias ocasiones justamente por sus errores o mala suerte en el Manchester United y esto ha impactado también en la Selección de Inglaterra y de pasar a ser el héroe de Inglaterra en el Mundial del 2018, ha pasado a ser un objeto de burlas en redes sociales y pero también en un acoso.

“Odiaría que otros padres o jugadores tuvieron que pasar por esto en el futuro, especialmente en chicos y chicas jóvenes. Harry tiene un corazón inmenso y me alegra que se mantenga fuerte y que pueda soportarlo, cuando otros no podrían, pero no le deseo este abuso a nadie”, mencionó.

Harry Maguire con la selección de Inglaterra

Harry Maguire estuvo cerca de salir del Manchester United y estuvo vinculado con el West Ham, aunque finalmente se quedó y tiene contrato hasta el 2025.

