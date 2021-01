¿Quién es Hayley Moore, vicepresidenta de operaciones de la American Hockey League?

¡Otra decisión digna de celebrar! Al igual que otros deportes como beisbol y futbol, el hockey estadounidense tendrá una mujer en un cargo muy importante. La American Hockey League (AHL) dio a conocer que Hayley Moore será su nueva vicepresidenta de operaciones.

Ella será la segunda mujer que a cargo de un departamento de vicepresidencia, pues Melissa Caruso ocupa esa posición en la administración de la Liga desde 2015 y comenzó seis años antes como pasante.

La AHL dio la bienvenida a Moore a través de un comunicado, en el que se especificó que comenzará sus labores a partir del 8 de febrero, una vez que termine la temporada de la National Women’s Hockey League (NWHL).

“¡No podría estar más emocionada y agradecida por esta oportunidad! Este es un legado para todos los que me animaron y apoyaron, especialmente mi increíble familia. Gracias a mis padres por llevarme a las pistas de hielo a través de todo el país“, publicó la nueva vicepresidenta en su cuenta de Twitter”.

Could not be more excited and grateful for this opportunity! It’s a testament to everyone who’s encouraged & supported me, especially my incredible family. Thank you to my parents for driving me to rinks all over the map and letting me shoot pucks in my first communion dress 😉❤️ https://t.co/e9kef0ob3N

