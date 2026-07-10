Lo que necesitas saber: Los nuevos jerseys se usarán en los próximos dos torneos: Apertura 2026 y Clausura 2027

La Liga MX será la mejor medicina para la depresión post Mundial, y como ya casi empieza, varios equipos ya presentaron sus nuevos jerseys para el Apertura 2026 y Clausura 2027.

Por eso acá nos dimos a la tarea de recopilar las nuevas camisetas de todos los equipos para ti, calificando su nuevo diseño y ordenándolos del que más nos impresionó al que se quedó un poco corto con eso de la innovación.

Ojo, acá no hablamos de a quién le vas; seguro para ti el jersey más hermoso será el de tu equipo y se respeta, pero tratamos de ser lo más imparciales posible fijándonos solo en el diseño. Tú tendrás la mejor opinión de cuál moverías de lugar, ¿va?

Foto: Liga BBVA MX﻿ (Facebook)

Los nuevos jerseys de todos los equipos de la Liga MX

1.- El nuevo jersey del Atlante es una belleza por donde se le mire: 10/10

Atlante regresa a primera división con nuevos jerseys celebrando sus 110 años de historia y el resultado es una obra maestra, tanto el de local como el de visitante.

Nuevo jersey de local de Atlante / Foto: Charly Futbol (Facebook)

Nuevo jersey de local de Atlante / Foto: Charly Futbol

Nuevo jersey de visitante de Atlante / Foto: Charly Futbol

2.- Atlas, fiel a su estilo en sus nuevas camisetas, pero innovando: 10/10

Atlas respetó su historia y colores, dando un toque creativo a sus nuevas camisetas. Se rifaron con el escudo en honor a su aniversario, haciendo menos invasiva la publicidad con un mismo color, y especialmente con el diseño de visitante.

Nuevo jersey local de Atlas / Foto: Atlas FC (Facebook)

Nuevo jersey visitante de Atlas / Foto: Atlas FC (Facebook)

Nuevo jersey de local de Atlas femenil / Foto: Atlas FC Femenil (Facebook)

Nuevo jersey de visitante de Atlas femenil / Foto: Atlas FC Femenil (Facebook)

3.- Toluca regresa a una época dorada con sus nuevas camisetas: 9/10

Imposible no recordar los tiempos de Cardozo con los nuevos jerseys de Toluca. Parecidos a aquella época pero con toque moderno.

Nuevo jersey de Toluca / Foto: Toluca FC (Facebook)

Nuevo jersey de Toluca / Foto: Toluca FC (Facebook)

Nuevo jersey de Toluca femenil / Foto: @karlamartinezdz

4.- Los nuevos jerseys de León son increíbles de mirar: 9/10

La única razón para no ponerle 10 a las nuevas camisetas de León es la de siempre: la invasiva publicidad. Pero los diseños son realmente hermosos y será increíble verlos en la Liga MX.

Nuevo jersey de local de León / Foto: Charly Futbol (Facebook)

Nuevo jersey de local de León / Foto: Charly Futbol (Facebook)

Nuevo jersey de visitante de León / Foto: Charly Futbol (Facebook)

5.- América también nos remontaría al pasado con sus nuevas camisetas: 9/10

Todavía no se hace oficial el nuevo jersey del América, pero si es el de las filtraciones del portal Footy Headlines, es una chulada que nos lleva de vuelta a los 90 y principios de los 2000; tanto la nueva camiseta de local como la nueva de visitante con el escudo retro.

Foto: Footy Headlines

Foto: Footy Headlines

6.- Chivas cambió de marca para sus nuevas camisetas: 8/10

Chivas estrena patrocinador para sus nuevos jerseys y les cae bien el cambio, con un diseño más limpio y tradicional según las filtraciones de Footy Headlines.

Foto: Footy Headlines

Foto: Footy Headlines

7.- Puebla siempre elegante: 8/10

Puebla no le puede cambiar mucho al diseño, pero el estilo de sus nuevas camisetas se ve más elegante y sin tanta publicidad. Bien ahí.

Nuevo jersey de local del Puebla / Foto: Club Puebla (Facebook)

Nuevo jersey de visitante de Puebla / Foto: Club Puebla Femenil (Facebook)

8.- ¿Cruz Azul se quedó un poco corto? 7/10

No está mal, pero creemos que Cruz Azul pudo hacerlo mejor, sobre todo tratándose de las nuevas camisetas del campeón de la Liga MX.

Nuevo jersey de local de Cru Azul / Foto: @cruzazul

Nuevo jersey de visitante de Cru Azul / Foto: @cruzazulfemenil

9.- Tigres hace ligeros pero llamativos cambios en su nueva camiseta: 7/10

Tigres tiene chance de darle más toques creativos a sus nuevos jerseys, pero prefiere mantener el diseño habitual; aunque esta vez con un algo que lo hace más colorido y llamativo, según las filtraciones en el citado portal. Algo tiene que lo hace ver distinto, sobre todo el de visita con ese azul intenso.

Foto: Footy Headlines

Foto: Footy Headlines

10.- Las nuevas camisetas de Pumas casi esconden al Puma: 7/10

Una de las quejas que más dejó sentir la afición auriazul cuando se presentaron los nuevos jerseys de Pumas, fue que cada vez hacen más pequeño su maravilloso escudo y prácticamente lo ponen en la panza y no en el pecho. Lo premiamos con un 7 porque el diseño de su equipo femenil se ve mucho más lindo y con un diseño especial.

Nuevos jerseys de Pumas / Foto: Pumas MX (Facebook)

Nuevo jersey de Pumas femenil (Foto: Pumas MX Femenil (Facebook)

11.- Monterrey sacó un diseño muy simple: 6/10

Pasa algo similar que con Cruz Azul, no está mal, pero no sorprende en lo absoluto. Apagado en varonil y en femenil es prácticamente el mismo de la temporada pasada (ni el cuello le cambiaron)

Nuevo jersey de local de Monterrey / Foto: Rayados (Facebook)

Nuevo jersey de local de Monterrey femenil / Foto: Rayadas (Facebook)

De momento esos son los nuevos jerseys que se han presentado o filtrado. ¿Te gustó el de tu equipo? La Liga MX tiene nuevas pieles y armaduras para una nueva temporada.