Lo que necesitas saber:
Los nuevos jerseys se usarán en los próximos dos torneos: Apertura 2026 y Clausura 2027
La Liga MX será la mejor medicina para la depresión post Mundial, y como ya casi empieza, varios equipos ya presentaron sus nuevos jerseys para el Apertura 2026 y Clausura 2027.
Por eso acá nos dimos a la tarea de recopilar las nuevas camisetas de todos los equipos para ti, calificando su nuevo diseño y ordenándolos del que más nos impresionó al que se quedó un poco corto con eso de la innovación.
Ojo, acá no hablamos de a quién le vas; seguro para ti el jersey más hermoso será el de tu equipo y se respeta, pero tratamos de ser lo más imparciales posible fijándonos solo en el diseño. Tú tendrás la mejor opinión de cuál moverías de lugar, ¿va?
Los nuevos jerseys de todos los equipos de la Liga MX
1.- El nuevo jersey del Atlante es una belleza por donde se le mire: 10/10
Atlante regresa a primera división con nuevos jerseys celebrando sus 110 años de historia y el resultado es una obra maestra, tanto el de local como el de visitante.
2.- Atlas, fiel a su estilo en sus nuevas camisetas, pero innovando: 10/10
Atlas respetó su historia y colores, dando un toque creativo a sus nuevas camisetas. Se rifaron con el escudo en honor a su aniversario, haciendo menos invasiva la publicidad con un mismo color, y especialmente con el diseño de visitante.
3.- Toluca regresa a una época dorada con sus nuevas camisetas: 9/10
Imposible no recordar los tiempos de Cardozo con los nuevos jerseys de Toluca. Parecidos a aquella época pero con toque moderno.
4.- Los nuevos jerseys de León son increíbles de mirar: 9/10
La única razón para no ponerle 10 a las nuevas camisetas de León es la de siempre: la invasiva publicidad. Pero los diseños son realmente hermosos y será increíble verlos en la Liga MX.
5.- América también nos remontaría al pasado con sus nuevas camisetas: 9/10
Todavía no se hace oficial el nuevo jersey del América, pero si es el de las filtraciones del portal Footy Headlines, es una chulada que nos lleva de vuelta a los 90 y principios de los 2000; tanto la nueva camiseta de local como la nueva de visitante con el escudo retro.
6.- Chivas cambió de marca para sus nuevas camisetas: 8/10
Chivas estrena patrocinador para sus nuevos jerseys y les cae bien el cambio, con un diseño más limpio y tradicional según las filtraciones de Footy Headlines.
7.- Puebla siempre elegante: 8/10
Puebla no le puede cambiar mucho al diseño, pero el estilo de sus nuevas camisetas se ve más elegante y sin tanta publicidad. Bien ahí.
8.- ¿Cruz Azul se quedó un poco corto? 7/10
No está mal, pero creemos que Cruz Azul pudo hacerlo mejor, sobre todo tratándose de las nuevas camisetas del campeón de la Liga MX.
9.- Tigres hace ligeros pero llamativos cambios en su nueva camiseta: 7/10
Tigres tiene chance de darle más toques creativos a sus nuevos jerseys, pero prefiere mantener el diseño habitual; aunque esta vez con un algo que lo hace más colorido y llamativo, según las filtraciones en el citado portal. Algo tiene que lo hace ver distinto, sobre todo el de visita con ese azul intenso.
10.- Las nuevas camisetas de Pumas casi esconden al Puma: 7/10
Una de las quejas que más dejó sentir la afición auriazul cuando se presentaron los nuevos jerseys de Pumas, fue que cada vez hacen más pequeño su maravilloso escudo y prácticamente lo ponen en la panza y no en el pecho. Lo premiamos con un 7 porque el diseño de su equipo femenil se ve mucho más lindo y con un diseño especial.
11.- Monterrey sacó un diseño muy simple: 6/10
Pasa algo similar que con Cruz Azul, no está mal, pero no sorprende en lo absoluto. Apagado en varonil y en femenil es prácticamente el mismo de la temporada pasada (ni el cuello le cambiaron)
De momento esos son los nuevos jerseys que se han presentado o filtrado. ¿Te gustó el de tu equipo? La Liga MX tiene nuevas pieles y armaduras para una nueva temporada.