La generación dorada de Bélgica era una de las que apuntaban como candidatas al título del Mundial de Qatar y se decía que esta era su última oportunidad. Sin embargo, esa última oportunidad sucedió en Rusia 2018, pues para esta Copa del Mundo no se vio nada de esa generación y apenas pasaron por Qatar de puntitas por la fase de grupos, por lo que ahora toca despedir a varios jugadores que se quedaron con las ganas de hacer algo más.

Uno de ellos es Eden Hazard, de quien poco hemos visto desde que salió del Chelsea para reforzar al Real Madrid y tomar el lugar que había dejado Cristiano Ronaldo, pero el jugador belga ha pasado más tiempo en la clínica y en la banca que en la cancha, y lo mismo sucedió con la Selección.

Agencia Mexsport

Por rendimiento, Hazard ya se había retirado hace un par de años, pero ahora esa despedida ya es formal. El jugador belga publicó un mensaje en el cual hizo oficial su retiro como jugador de la Selección de Bélgica, con apenas 31 años de edad, la misma de Kevin De Bruyne. ¿Entonces él también se va a retirar?

No, para fortuna de sus fans, De Bruyne seguirá o al menos eso es lo que dejó entrever en sus redes sociales tras el mensaje dedicado a Hazard. “Que viaje. Felicidades, capitán, te vamos a extrañar”.

Si bien la generación de la Selección de Bélgica ya tiene sus años encima, Hazard aún aguantaba otro ciclo mundialista, por lo cual su anuncio causó cierta sorpresa, sobre todo tomando en cuenta que viene la Eurocopa en casi año y medio.

“Una página pasa hoy. Gracias por su amor, por su apoyo incondicional. Gracias a todos por la felicidad compartida desde 2008. He decidido poner el final a mi carrera como internacional. La sucesión está preparada. Los extrañaré”, compartió el belga.

¿Qué hizo Hazard con la Selección de Bélgica?

Hazard deja a la Selección de Bélgica después de 15 años, pues su historia comenzó precisamente con la categoría Sub 15, en 2006, y sólo necesitó dos años para llegar a la Selección Mayor, en 2008, no sin antes jugar con la Sub 17 y 19.

Con la Selección Mayor disputó 126 partidos, en los cuales marcó 33 goles, el último de ellos en septiembre de 2021, ante República Checa, lo cual confirma lo poco que ya aportaba a los Diablos Rojos.

En Mundiales, Hazard dejó huella en Rusia 2018, donde marcó tres goles, dos ante Túnez y uno contra Inglaterra, en el partido por el tercer lugar, el cual conquistaron.

Agencia Mexsport

Cambios en la Selección de Bélgica

Aunque no lo han anunciado como Hazard, jugadores como Dries Mertens y Jan Vertonghen, ambos de 35 años de edad, difícilmente volverán a vestir la playera de Bélgica tras el fracaso belga, el cual cobró también el puesto del técnico Roberto Martínez.

Bélgica tendrá que nombrar un nuevo técnico para dirigir en marzo los partidos correspondientes a la UEFA Nations League, en la cual veremos también a parte de la nueva generación de jugadores belgas.