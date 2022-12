Y sigue, y sigue y sigue… Helmut Marko no pierde tiempo ni durante las vacaciones para elogiar a Max Verstappen y hacer menos a Checo Pérez dentro de Red Bull. El asesor del equipo suele expresar todo lo que piensa y esta vez no fue la excepción.

Las frases de Helmut Marko sobre el piloto mexicano dejaron huella en 2022 y no necesariamente una buena; no obstante, todavía no termina el año y ya tenemos más. No es ningún secreto que Max es el consentido de casa y su primer piloto, pero últimamente se demuestra mucho más.

Getty Images

Helmut Marko dice que Checo es bueno… pero no tanto como Verstappen

Para hacer corajes una vez más, tenemos que hablar de las declaraciones de Helmut Marko en entrevista para Auto Motor Und Sport. El también expiloto estaba hablando de otras cosas, pero para no variar, regresó a las comparaciones entre la actual alineación de Red Bull.

Helmut Marko fue cuestionado sobre la ventaja que la escudería austriaca tuvo sobre Ferrari; la pregunta pasó sobre la cercanía que hubo en la pista y la diferencia en puntos. Sin embargo, este polémico personaje terminó hablando sobre cómo Max Verstappen sacó máximo rendimiento al RB18.

Getty images

“Sin duda nos hemos beneficiado de los errores estratégicos de Ferrari, de la mala suerte de su parte, de los fallos del motor. En el transcurso de la temporada, desarrollamos el coche de tal forma que los neumáticos se utilizaron cada vez más. Por eso teníamos tanta confianza en la carrera.

“Y como resultado, el comportamiento de conducción también ha cambiado de tal manera que Verstappen puede hacer un uso óptimo de él. Si Max puede conducir al límite y tiene confianza, entonces eso es algo diferente a si otra persona conduce al límite. Nuestro coche está donde está Pérez. Y Pérez es un muy buen piloto de Fórmula 1, pero no es Verstappen“, agregó Helmut Marko.

Así que no queda más que seguirse acostumbrando a este tipo de frases. Hace tiempo, Checo dijo que no hay problema alguno con Helmut Marko, quien hace apenas unos días especificó que las diferencias con Verstappen volverán a marcarse en 2023.

Getty Images