En el inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1, el drama ha sido el ingrediente principal. Sobre todo en el garaje de Red Bull que no sale de una investigación interna cuando ya se metió en otra, en este caso Helmut Marko es quien está bajo la lupa de los austriacos.

De acuerdo con varias fuentes, Marko es acusado de filtrar las conversaciones de Christian Horner con la empleada del equipo que lo acusó de comportamiento ‘indebido’. Sin embargo, Horner aseguró que la investigación sobre Helmut es con el corporativo y no con el equipo de F1.

Helmut Marko no es empleado de Red Bull

¿Se acuerdan que en el 2023, Helmut Marko aseguró que Checo Pérez no rifa como los pilotos europeos por ser sudamericano? Bueno, en aquel entonces, Christian Horner explicó que Marko no es empleado de Red Bull Racing y por eso no pudo ser sancionado, suspendido o despedido.

Mismo situación que aplica ahora con la investigación en su contra por el Caso Horner, ya que al ser asesor de Red Bull GmbH su situación será llevada por el corporativo de Red Bull, pero no por el equipo de F1.

“Lo de Helmut Marko es un problema con el corporativo, no es nuestro empleado y no tengo más detalles” Christian Horner sobre Helmut Marko

Eso sí, Horner no quiso dar más detalles sobre la investigación contra Marko, lo que si aseguró es que el equipo está plenamente concentrado en lo deportivo con Max Verstappen y Checo Pérez dominando.

“Nadie está por encima de Red Bull”: Horner

La investigación contra Helmut y posible suspensión podría provocar la ‘furia’ de Max Verstappen, quien en varias ocasiones ha declarado su lealtad con él. Incluso de cara al Gran Premio de Arabia Saudita aseguró que la prioridad es que Marko se quede en el equipo.

Sin embargo, Horner fue claro y ahora que esta ‘libre’ de culpa lanzó una pedrada fuerte y directa contra los Verstappen el propio Helmut y aquellos que sientan que pueden ‘mover sus influencias’ dentro de Red Bull. Nadie está por encima del equipo.

“En primer lugar, él es consultor de Red Bull GmbH y Max es una parte muy valiosa de nuestro equipo. Pero ninguna persona está por encima del equipo. Y Max hoy logró su podio número 100 y superó el récord de podio de Williams después de solo nuestra vigésima temporada” Christian Horner sobre Helmut Marko

Según Horner, todo se trata de especulaciones, de esas que siempre existen en la F1. “La especulación siempre abunda, pero nosotros estamos centrados en nuestro rendimiento en la pista. Ha sido un esfuerzo de equipo fenomenal”, dijo Christian.

Jos Verstappen contra Horner, round 2

Red Bull está muy lejos de tener una semana tranquila. Jos Verstappen sigue ‘echando más leña al fuego’ con todo y que no fue a Jeddah se las arregló para volver hablar contra Horner.

“En la conferencia de prensa que dio Horner el otro día, todo giraba en torno a él y sus problemas, cuando deberíamos hablar de Max, el coche, su rendimiento y la carrera. Ya he dicho que creo que habrá problemas si se queda” Jos Verstappen contra Christian Horner

La próxima carrera será hasta el 23 de marzo en el Gran Premio de Australia, pero sin duda tendremos muuuucha actividad estás semanas. Ni en las seis temporadas de Drive to Survive hemos visto tanto drama como en este 2024.

