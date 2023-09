Lo que necesitas saber: Cuatro de los máximos ganadores en Fórmula 1 son sudamericanos

Helmut Marko tiene una especie de imán con la polémica. En cuanto el asesor de Red Bull emite declaraciones, se viene la controversia y más cuando se trata de Checo Pérez, pero como dice Juan Manuel ‘Chacho’ López, cada medio o cada corriente dentro de Fórmula 1 trata de jalar agua a su propio molino, de modo que, por ejemplo, Red Bull evitó las declaraciones de su asesor respecto a las críticas de rendimiento del piloto mexicano. “Pérez es el que mejor ha hecho de todos los pilotos en los últimos años y además ha ganado carreras”.

Sin embargo, ahora uno de los aspectos que ha llamado la atención es que Helmut volvió a referirse a Checo como sudamericano, y que por el hecho de pertenecer a esta región, suele tener distracciones y que por eso su rendimiento es inconsistente.

Checo llegó a seis podios en la temporada

No es la primera que vez Helmut dice que Checo es sudamericano

“Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel; pero las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera”, dijo Helmut en la entrevista al programa austriaco Sport & Talk.

Sus declaraciones son similares a las que hizo hace un año, en agosto del 2022, cuando también indicó que Checo era sudamericano, en una entrevista con Sky, después del Gran Premio de Bélgica. “Como sudamericano tiene el problema con los altibajos. También buscó su propio camino con la configuración del auto y no funcionó”, dijo y al igual que en esta ocasión, fue tachado por racismo y homofobia, y hasta se pidió su salida, como en su momento pasó con Yuri Vips.

Lo que es un hecho, es que Helmut Marko no tiene tan claro que México no forma parte de Sudamérica, sino que pertenece a la zona del norte y centroamérica. Sudamérica, por su parte, es el territorio del continente americano que queda debajo de la división de la línea ecuatorial, y que queda conformado por 13 países, y no, México no está ahí.

¿Los pilotos sudamericanos son malos o inconsistentes?

La historia de la Fórmula 1 ha quedado marcada por pilotos europeos y sudamericanos, y de hecho, quien es considerado como el mejor piloto de toda la historia es nada más ni nada menos que sudamericano, estamos hablando de Ayrton Senna, aunque el tercer máximo ganador de todos los tiempos es otro sudamericano, el argentino Juan Manuel Fangio, quien ganó cinco campeonatos.

Además de ellos, hay otros pilotos sudamericanos dentro de la lista de los 10 máximos ganadores en Fórmula 1, los brasileños Nelson Piquet, con tres coronas, y Emerson Fitipaldi, dos veces campeón y quien tuvo que ver con el accidente que terminó con la carrera de Helmut en Fórmula 1.

Sudamericanos que son leyenda en Fórmula 1

Piloto País Títulos Juan Manuel Fangio Argentina 5 Ayrton Senna Brasil 3 Nelson Piquet Brasil 3 Emerson Fittipaldi Brasil 2

Lo que viene para Red Bull en el cierre del 2022 es la confirmación del campeonato de Max Verstappen, así como el de Red Bull en constructores, pero además, Helmut desea que por primera vez Red Bull haga el 1-2 en el campeonato de pilotos y Checo se perfil para hacerlo realidad.

“En nuestras exitosas estadísticas curiosamente nunca hemos logrado el 1-2 del mundial de pilotos, así que estamos muy entusiasmados de conseguirlo”.

