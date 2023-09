Lo que necesitas saber: Diego Mejía considera que Helmut Marko no se puede volver a meter contra Checo

El Gran Premio de Singapur tiene a Red Bull en la mira tras los comentarios de Helmut Marko sobre Checo Pérez al asegurar en una televisora austriaca que “él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel”. El asesor de la escudería ofreció disculpas días después y también aclaró que no ofrecería declaraciones al respecto, pero quien sí habló fue el piloto mexicano.

Checo fue parte del grupo de pilotos designados para atender a la prensa un día antes de comenzar la actividad en pista en el Gran Premio de Singapur e indicó que además del comunicado por parte de Helmut Marko, el directivo austriaco se acercó con él para sostener una charla amplia, en la cual le ofreció disculpas de manera personal.

¿Qué dijo Checo sobre Helmut Marko?

“Tuve una conversación privada con él, se disculpó y eso para mí fue lo principal. Acepté su disculpa porque conozco a Helmut y sé que no quiso decir eso.

“Si tuviera que mirar los comentarios, lo sentiría (el sesgo antimexicano), pero conozco a Helmut. No me pareció así, y todo lo que digo a los medios o él a los medios es diferente a las conversaciones que tenemos. Todos cometemos errores, y lo que para mí fue lo más importante fue que acepté sus disculpas personales y lo que suceda después en los medios o en las redes sociales no está bajo mi control”, indicó Checo.

“Cuando lees los comentarios de forma aislada, pueden ser muy irrespetuosos, pero como dije, tener esa relación personal con Helmut me ayudó a entenderlo. Me pidió disculpas personalmente y no me ofendí en absoluto. Si los comentarios fueran desde una perspectiva diferente, los habría tomado de otra manera”, agregó.

“Checo quiere bajarle el volumen al tema de Helmut Marko”

Las declaraciones de Checo Pérez sobre las supuestas disculpas han generado diversas interpretaciones y hasta opiniones por parte de Lewis Hamilton, y obviamente también entre la banda mexicana, y en ese sentido Luis Manuel ‘Chacho’ López y Diego Mejía, llegaron a la conclusión de que lo que intenta Checo es olvidar lo más pronto este episodio y calmar las aguas.

Mejía consideró bueno que la afición mexicana “defienda a su piloto a su origen” y que tal vez mucha gente hubiera esperado otro tipo de reacción por parte del piloto tapatío.

Sin embargo, “la conclusión del día de hoy es que Checo quiere bajarle el volumen al tema porque sabe, en mi punto de vista, que subirle el volumen a esto no le va a ayudar, sino que va a jugar en su contra, cuando él quiere seguir construyendo en lo que queda del año para el próximo. Al final Helmut le hozo un favor a Checo, porque no se puede volver a ir contra Checo”, indicó en un live para Fox Sports, en referencia a el tipo de reacciones que se han generado en las últimas dos semanas.

En un tono similar se mostró ‘Chacho’ López, quien consideró que Checo no declaró a lo tonto, sino que lanzaría un discurso que le beneficia a su carrera. “Bien por Checo”.

Así interpretó ‘Chacho’ las declaraciones de Checo

¿Crees que hizo bien Checo en bajarle dos rayitas al asunto de Helmut Marko y Red Bull? Por lo pronto seguiremos esperando una postura oficial por parte de Fórmula 1.

