Helmut Marko respalda a Checo Pérez tras el accidente en Bélgica: “Es justificable”

Su barrio lo respalda: Checo Pérez sufrió un choque antes de que comenzara el Gran Premio de Bélgica y a pesar de que por ahora está fuera de la carrera, Helmut Marko y la gente de Red Bull trabaja para el regreso a la pista desde los pits. Las condiciones son complicadas por el clima y las críticas llovieron sobre el mexicano.

Sin embargo, las opiniones más importantes en el entorno del mexicano son las de los jefes de Red Bull. La voz del asesor y ex piloto del Gran Circo fue una de las primeras en escucharse en medios austriacos.

Helmut Marko aseguró que el monoplaza no estaría listo para correr en el GP de Bélgica; no obstante, esto cambió más adelante y él apoyó a Checo por lo que viven todos los pilotos de la Fórmula 1. La carrera estaba programada para las 8:00 horas del centro de México y una hora después, no hemos tenido largada.

“Dice que de repente hizo aquaplaning. Golpeó el muro y el coche no puede ser reparado para la carrera. Las condiciones están al límite, pero con una salida detrás del coche de seguridad es justificable“, fueron sus primeras palabras.

“Las condiciones están al límite, pero algo así no debería ocurrir en la primera vuelta“, agregó Marko un poco más crítico.

El panorama de Checo Pérez cambió en el GP de Bélgica

El retraso del Gran Premio de Bélgica puso en entredicho las declaraciones de Helmut Marko. Christian Horner, jefe de Red Bull, habló minutos después sobre las condiciones climáticas y cómo empeoraron, así como la posible participación de Checo Pérez en la carrera.

“Para mí se ve peor, tenemos que tener paciencia. Max Verstappen tiene la ventaja de estar adelante de todos. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda correr. Checo se quería ir pero tiene que quedarse. Confiamos en que puede comenzar desde pit lane“, manifestó. Posteriormente llegó la confirmación de que esta opción fue aceptada.

Por su parte, Toto Wolff también dio esperanza a todos los fans mexicanos. El directivo de Mercedes expresó su punto de vista sobre Pérez: “Yo creo que sí. Se puede incluir. Para mí, como no se ha corrido, puede empezar desde el fondo de la grilla“.