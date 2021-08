Checo Pérez chocó antes de la carrera y se quedó fuera del Gran Premio de Bélgica

El mexicano Checo Pérez se quedó fuera de l Gran Premio de Bélgica sin poder iniciar la carrera debido a un accidente minutos antes de iniciar la competencia. El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza y se estrelló con las barreras de contención.

Sergio sufrió las condiciones de la pista, pues ésta se encontraba con varias zonas encharcadas por las constantes lluvias, mismas que hicieron estragos en la sesión de calificación, con Lando Norris.

Aunque no fue un accidente aparatoso, el RB16B de Checo sufrió daños en la suspensión delantera que impidieron a los mecánicos reparar el auto para el inicio de la carrera.

“Checo se deslizó contra la pared en la curva seis en su camino hacia la parrilla y no podrá continuar”, informó Red Bull en su cuenta de Twitter.

“El auto de Pérez se deslizó a baja velocidad hacia las barreras, pero con suficiente velocidad para causar daños a la suspensión delantera. Checo está fuera del auto”, indicó la Fórmula 1. “Una parrilla bajo la lluvia, pero la P7 estará vacante”, agregó.

Perez’s car slid at slow speed into the barriers but with enough velocity to cause damage to the front suspension

Checo is out the car 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/kWwUd9G57j

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021