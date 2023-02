Hay decisiones en la vida que nos marcan para siempre. Henry Martín estuvo a punto de dejar al América para ser jugador nada menos que de las Chivas. Hoy, orgulloso, asegura que quedarse en Coapa fue lo mejor pese a las criticas de la afición en su contra.

Henry Martín está feliz de rechazar a Chivas y quedarse e n América/MexSport

Y cómo no, si ya es un histórico de las águilas. Henry Martín ya pertenece al Top 10 de máximos goleadores en la historia del América gracias a ese segundo aire que tomó luego de aferrarse al Nido y dejar a Chivas con las ganas.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto”. dijo Henry Martín en entrevista con Récord.

“Fue una decisión difícil porque había mucha presión”

Lo dicho, Henry Martín era uno de los principales señalados cada vez que el América tenía malos resultados. Su falta de gol provocaba que mucha afición pidiera su salida. Entonces imagínate, tienes a la afición exigiendo que te vayas, llega Chivas y te ofrece la oportunidad… ¿tentador, no?

Pues para el hoy mejor delantero mexicano de la Liga MX no lo fue. Henry Martín decidió quedarse en América y resultó ser la decision correcta.

“Fue difícil la decisión porque estaba mal; para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión de irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar. Tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”.

Henry Martín está agradecido con sus compañeros por aconsejarle quedarse

Cabe resaltar que sus compañeros fueron claves para batear a Chivas y quedarse en el América. Bruno Valdez fue uno de los que más le aconsejó quedarse, por lo que está muy agradecido con él.

“Yo sabía que quedarme aquí era luchar contra todo, para empezar en ese momento Viñas estaba jugando y lo estaba haciendo muy bien, yo no veía para cuando me iba a tocar y menos con los entrenamientos y partidos que él estaba dando, yo sabía que era quedarme a pelear desde la banca, pero yo no me quería ir“.

Pues ni modo Chivas, ahora sí que nomás sirvieron para que Henry Martín se diera cuenta de que sí quería quedarse en América y no es por nada, pero a lo mejor el miedo de terminar en el rebaño si no rifaba en Coapa lo hizo despertar y ponerse las pilas.