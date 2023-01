Bruno Valdez pasó bastantes años en el América, aunque su despedida no fue precisamente por la puerta de enfrente. El paraguayo fue elegido por el club para liberar una plaza de extranjero y por ahora se encuentra sin equipo.

Foto: MexSport

Bruno Valdez, agradecido con el América pese a salir del club

Pese a lo anterior, él mismo aseguró que está agredecido por quedar en buenos términos con el equipo, pero no termina de asimilar que ya no defenderá los colores azulcrema. Bruno Valdez habló en entrevista con Marca Claro y mencionó que no jugar para “el más grande de México” es algo que aún no termina de dimensionar.

“Me tocó estar con grandes jugadores, jugadores muy importantes en esta institución y no se pudieron ir de la mejor manera. Gracias a Dios a mí me tocó. Ellos hablaron conmigo, necesitaban liberar un cupo de extranjero. Gracias a Dios se pudo resolver de la mejor manera“, declaró.

Foto: MexSport

Entiende las críticas de la afición

Por otro lado, la relación entre el paraguayo y la afición no fue la mejor en los torneos recientes. Sin embargo, Bruno Valdez aclaró que jamás se tomó a pecho las críticas, pues reconoce que no estuvo al nivel que exige un club como América.

“La gente puede opinar, las críticas no me las tomé muy a pecho. Después de la lesión me costó bastante agarrar ritmo. En una institución tan grande necesitas estar al cien por ciento para poder rendirle a ellos (a los aficionados) y a la exigencia del club”.

Foto: MexSport

“Todavía no dimensiono ya no ser jugador del más grande de México”

Bruno Valdez comentó también que buscó estar a la altura de otros paraguayos que dejaron un legado en el América, pero ahora le cuesta creer el no seguir en Coapa.

“Cuando llegué quise hacer historia por mis compatriotas, como Salvador Cabañas, Oswaldo Martínez, Pablo Aguilar. No es fácil mantenerse en la institución, requiere de mucha exigencia y preparación. Todavía no dimensiono ya no ser jugador del más grande de México“.

Foto: MexSport

