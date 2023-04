Hervé Renard asumió el cargo de director técnico de la Selección de Francia Femenil con el objetivo de sorprender al mundo como en Qatar 2022. Luego de su paso por Arabia, el estratega que venció a la Argentina de Lionel Messi está percibiendo el futbol de manera diferente. Con desigualdad, pues.

Las diferencias entre una rama y otra se marcan prácticamente en cualquier aspecto. Y si bien es cierto que Renard no viene de comandar a una potencia varonil, sí lo está haciendo con una potencia femenil. Así que con todo ese contexto, criticó los horarios del último amistoso de ‘Les Bleues’.

Eugénie Le Sommer y Hervé Renard con la Selección de Francia / Getty Images

Francia recibió a Canadá el martes 12 de abril en el Stade Marie-Marvingt ante más de 14 mil aficionados. ¿El problema? Este partido se jugó a la misma hora que el City vs Bayern y el Benfica vs Inter de la Champions League… Varonil. Como era de esperarse, el timonel reclamó que no hubiera mejor planeación.

“Si queremos darle al futbol femenino la promoción que se merece en este país, vamos a tener que pensar un poco más en este tipo de cosas. Podríamos haber jugado nuestro partido con Colombia el jueves en lugar del viernes y jugar ante Canadá el lunes“, explicó Hervé Renard en conferencia de prensa.

Durante esta Fecha FIFA, el DT tuvo sus primeros juegos al frente de Francia para preparar el Mundial 2023. La goleada de 5-2 a las colombianas marcó el camino en el inicio de la actividad y luego vino el choque ante Canadá, las campeonas olímpicas, que se ganó 2-1.

Los números que respaldan la petición de Hervé Renard

Más allá de encimarse o no con partidos varoniles, los amistosos femeniles tuvieron un gran recibimiento por parte de los aficionados. El Francia vs Canadá contó con 1.4 millones de espectadores en televisión, la cifra más alta si hablamos de transmisiones para un amistoso de ésta selección femenil.

Así que Hervé Renard no solo hablar por él o las futbolistas. Seguramente hay miles e incluso millones que tuvieron que decidir entre un partido u otro. Además, el Inglaterra vs Australia también quedó programado a la misma hora.

Hervé Renard en su debut como DT de la Selección Femenil de Francia / Getty Images