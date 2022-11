Hervé Renard es uno de los técnicos que está llamando mucho la atención en Qatar 2022. Su manera de arengar, la sorpresa ante Argentina y un posible verdugo de la Selección Mexicana.

Todo eso, en sólo dos partidos que ha dirigido en Copa del Mundo con Arabia Saudita. Esto sólo puede generarse porque Hervé Renard es un personajazo en toda la extensión de la palabra.

Foto: Getty Images

Y si, este miércoles 30 de noviembre podría agregar un nuevo hito dentro de su CV, porque tiene la posibilidad con su Arabia Saudita de generarle a México el mayor fracaso en su historia en Mundiales.

Peeeeeeeeero, todo el éxito que tienen en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y todo lo que ha conseguido en su carrera como director técnico, no llegaron regalados.

Hervé Renard es un hombre, un futbolista y un técnico que ha trabajado su éxito desde el primer momento, pues ha tenido que picar piedra en casi todo el mundo.

Foto: Getty Images

La historia de Hervé Renard en su infancia y en el futbol profesional

Nació en Francia y antes de pensar en el futbol profesional, primero como jugador, tuvo una vida complicada en su infancia, pues se tenía que levantar a las 3 de la madrugada.

El francés trabajó en una empresa de recolección de basura, en la que diario se tenía que despertar a las 3 am. “Recuerdo los ocho años en los que me levantaba a las tres de la madrugada para ir a recoger basura y limpiar edificios. El futbol es mágico, pero eso me ayuda a mantener todo en perspectiva“, declaraciones tomadas de ESPN.

Ya en su adolescencia y con la edad suficiente para buscar una oportunidad en el futbol profesional, logró debutar en 1983 con el Cannes de su natal Francia. Estuvo siete años en el Cannes, donde compartió vestidor con un tal Zinedine Zidane.

Después de siete años, firmó con el Stade de Vallauris, donde también estuvo durante siete temporada y posteriormente fue fichado por el SC Draguignan, donde se retiró tras una campaña.

Foto: Getty Images

Llegada a la dirección técnica para Hervé Renard

Después de una carrera como futbolista muy regular, al año siguiente de su retiro dirigió al SC Draguignan, su exequipo, estuvo al frente durante dos años y lo hizo muy bien.

Claude Le Roy lo llevó como su asistente al Shanghai Cosco y tras un año en Asia, volvió a Europa junto con Le Roy para dirigir al Cambridge United de la cuarta división en Inglaterra.

Volvió a Francia con el AS Cherbourg, donde trabajó con el equipo durante dos temporadas y tras sus actuaciones, tomó a la Selección de Zambia, su primera oportunidad con un combinado nacional.

Foto: Getty Images

Lo hizo tan bien con Zambia, que Angola lo firmó como su DT y tras un paso regular, fue a dirigir a Argelia, pero no lo acompañaron los resultados y volvió con Zambia.

Con la selección africana logró uno de los mayores éxitos en su carrera, pues ganó la Copa Africana de Naciones en 2012, algo casi impensado para ese país con otras potencias dominando el panorama.

Pero ahí no acabaría la cosa, porque con Zambia, también ganaría la COSAFA Cup en 2013, marcando su época de más triunfador como director técnico profesional.

Fue a dirigir a Francia con equipos de futbol, pero parece que no se les da el tema de los clubes, porque tras su aventura, volvió a África para dirigir a Costa de Marfil y hacerlos campeones de la Copa Africana.

Foto: Especial

Su llegada a Arabia Saudita

Ganó su segunda Copa Africana y el Lille le dio la oportunidad una vez más de dirigir en la Ligue 1, pero no le fue bien. Regresó a África para dirigir a Marruecos y a partir de 2019 se convirtió en el DT de Arabia Saudita.

Equipo con el que está a punto de hacer historia, porque una victoria sobre México, los calificaría a octavos de final en una Copa del Mundo, la segunda clasificación en su historia.

Foto: Getty Images

Y es que, a Hervé Renard le gusta trabajar mucho lo táctico, pero también en lo físico. Tiene un estado físico envidiable y es que, le gusta mucho el trabajo en el gimnasio junto a sus jugadores.

“Hervé (Renard)solía tenernos en el gimnasio haciendo planchas de dos minutos de duración. Recuerdo que yo temblaba como un perro y él se reía y gritaba: ‘¡Vamos, John!’. Él también solía hacer series de cinco minutos de abdominales. Estaba en una forma excepcional y no cabe duda de que todavía la mantiene“, dijo un exjugador del Cambridge United.

Y se le puede ver en sus redes sociales haciendo sus rutinas de ejercicios y hasta selfies después de entrenamientos con algunos jugadores… con estos datos, se entiende lo mucho que trabajan los seleccionados de Arabia Saudita y por eso, vencieron a Argentina y quieren hacer lo propio contra México.