La rivalidad entre América y Pumas es una de las más añejas del futbol mexicano y hay quien tiene un gran ‘odio deportivo ante el rival’. Alfredo Tena, ídolo de las ‘Águilas’, en sus tiempos como jugador se negaba a firmar autógrafos a los fans de los ‘Felinos’, fueran chicos o grandes y es que él entendía la verdadera rivalidad y no podía estar con el ‘enemigo’.

Miguel el ‘Piojo’ Herrera se encargó de revelar esta peculiar historia y es que al ya haber estado muchos años en el América, entiende perfectamente lo que son los clásicos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas, por lo que ahora que se acerca el Clásico Capitalino, vale la pena recordar estos momentos.

¿En verdad Alfredo Tena se negaba a dar autógrafos a los fans de Pumas?

En entrevista con ‘Fox Sports’, Miguel el ‘Piojo’ Herrera confesó que luego de que llegó al América entendió la verdadera esencia y rivalidad de los clásicos, pues desde fuera podría parecer un partido normal pero una vez que vio a personajes como Alfredo Tena y cómo se manejaba, lo comprendió.

“Yo no lo entendía mucho hasta que me di cuenta sobre la marcha; cuando llegas en camionetas blindadas a CU, o sea, sabía que no había mucha química entre los equipos, pero me di cuenta de mucho cuando vi al ‘Capi Furia’ (Alfredo Tena) negarle el autógrafo a unos niños que se le acercaron”, confesó el ‘Piojo’ Herrera.

“PARA QUE UNA FIGURA AMERICANISTA TAN GRANDE COMO ALFREDO TENA NO QUIERA A LOS PUMAS, CLARO QUE HAY UN CLÁSICO” #LUPenCasa Gracias al ‘Capitán Furia’ fue que Miguel Herrera reconoció el Pumas vs. América como un Clásico ¿Y qué pasa con la cancha del Estadio Azteca? 🤔 pic.twitter.com/AAyQOL2apu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2020

Alfredo Tena en aquella ocasión, le habría negado una autógrafo a unos niños con la camiseta de los ‘Felinos’ que se acercaron a él y es que en apariencia, el ‘Capitán Furia’ odia (deportivamente) más a Pumas que a cualquier otro rival, por lo que no pudo hacerlo.

“Yo me quedé extrañado porque eran chavitos de 10 o 12 años que estaban ahí; le pregunté y me respondió que no lo haría porque tienen camiseta de Pumas y que no había equipo que más odiara que a los Pumas. Ahí te das cuenta, con una figura tan grande del América. Entiendes que hay un clásico”, mencionó el ‘Piojo’ sobre Alfredo Tena.

Alfredo Tena ha dicho públicamente que los clásicos de viven de una forma distinta y ahora que se medirán contra Pumas, hay que tener mayor cuidado, pues no sólo se juega un partido de 3 puntos, ya que el honor va inmerso en él.

¿Cuándo juegan América y Pumas?

El próximo sábado 3 de octubre se batirán América y Pumas en la cancha del Estadio Azteca. El juego dará inicio en punto de las 21:00 hrs donde habrá bajas sensibles por ambos bandos y es que por temas de Selección Mexicana, algunos jugadores no estarán presentes; en el caso de Guillermo Ochoa, es por lesión.