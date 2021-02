La historia de Ben Davies: Pasó de vender su sofá por twitter a jugar en el Liverpool de Klopp

La vida puede dar un giro de 360 grados en cuestión de minutos o incluso segundos, así le sucedió a Ben Davies, un jugador poco conocido entre la élite del futbol inglés que ahora defenderá la camiseta del Liverpool bajo las ordenes de Jürgen Klopp.

25 años para el nacido en Barrow-in-Furness es una ciudad del condado de Cumbria, en noroeste de Inglaterra y profesional desde el 2013, año en el que fichó con el Preston North End. Su inicio con los “lirios blancos”, apodo del equipo, tuvo que esperar debido a que fue prestado en diferentes ocasiones durante su carrera.

Pasó por 5 equipos antes de afianzarse en el Preston. Su primer préstamo fue al York City, después fue al Tranmere Rovers, seguido de Southport. Newport Country y Fleetwood Town fueron sus últimas 2 cesiones para el defensor, que suma entre estos clubes un total de 97 encuentros disputados.

Se le dio la oportunidad con el Preston para el año 2018 y sus prestaciones con el equipo fueron buenas en esta temporadas, ya que sumó 136 apariciones y marcó 2 goles en la segunda división inglesa o también llamada EFL Championship.

La llegada de Ben Davies al Liverpool se da por las lesiones de Virgil van Dijk y Joe Gomez, el estratega alemán de los “Reds” necesitaba un par de jugadores para suplir estas bajas por lo que resta del torneo. La directiva le trajo a los 2 futbolistas que pidió en el turco Ozan Kabak proveniente del Schalke 04 y Ben Davies de la segunda división.

Ver en YouTube

Aunque no por necesidad, Ben Davies estaba tratando de vender el sofá en esquina que tenía en su casa, así que lo más fácil para el futbolista fue publicarlo en su cuenta de twitter. A su llegada al Liverpool los fanáticos recordaron este hecho de manera curiosa y hasta fue tema de conversación en la entrevista que le hicieron para el sitio web de los “reds” y comentó lo siguiente: “Alguien lo compró. Alguien con quien jugué en Southport, me envió un mensaje y vino y lo recogió. ¡Lo consiguieron por un buen precio!“

So… what happened to the sofa, @BenDavies1108? 🛋️😂 pic.twitter.com/aHeuSx28iv

— Liverpool FC (@LFC) February 2, 2021