En el mundo del futbol hay un sinfín de historias que vale la pena sacar a la luz. Esta que involucra a Carlos Reinoso es una muy interesante y es que la leyenda americanista pudo haber jugado en el Real Madrid pero Emilio Azcárraga Milmo se lo impidió, pues con una simple amenaza lo mantuvo en su equipo.

Carlos Reinoso es uno de los emblemas del Club América. Su paso por el futbol mexicano siempre será recordado y pudo haber tenido un momento más que brillante en su carrera pero al final del día un ‘villano’ tiró todo a la basura.

Emilio Azcárraga y la prohibición a Carlos Reinoso

Para recordar este momento, tenemos que remontarnos a 1974, pues Carlos Reinoso platicó a ‘TUDN’ que luego del mundial de dicho año se marcharía con el Real Madrid, club con el que ya tenía todo pactado pero al final ya no se concretó.

Carlos Reinoso platicó que Emilio Azcárraga Milmo, dueño del Club América en aquel año, se enteró se este movimiento y le mandó un mensaje corto pero certero y es que le dijo que si se marchaba al Real Madrid, no volvería a jugar futbol.

“Estuve 15 días en Madrid después del Mundial de 1974, en ese momento me enamoré de una chica mexicana y por eso regresé. Además, el dueño del equipo, Don Emilio, me mandó un pequeño mensaje en el que me dijo: ‘Si no regresas en dos días no vuelves a jugar al futbol'”, recordó Carlos Reinoso.

El ‘maestro’ analizó los detalles para irse al Real Madrid, tenía una decisión tomada pero la amenaza de Emilio Azcárraga lo hizo retroceder, pues no sabemos si fue por miedo o porque en verdad pudiera hacer algo pero volvió a México.

“Estuve en los hoteles viendo temas del Real Madrid, ya estaba todo arreglado, tan arreglado que cuando Don Emilio me llamó tuve que agarrar el avión de regreso. No se dio por esos detalles de la vida”, sentenció Reinoso.

Carlos Reinoso jugó casi toda su carrera en México. Vistió la camiseta de clubes como la del América, Audax Italiano y Neza.