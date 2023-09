Lo que necesitas saber: Ricardo Bochini ganó cuatro Copas Libertadores con Independiente

Como diría Hanna Montana… “The best of both worlds”, o sea, lo mejor de ambos mundos y un club de Perú lo lleva a niveles insospechados. Tiene el nombre de Independiente, pero usa el escudo de Racing, ambos clubes de Argentina.

Se sabe que unos cuantos clubes en el continente americano, tomaron como referencia algún escudo de Europa u otros lares, ese no es ningún problema.

Entonces, ¿qué hace diferente a Independiente, el club de Perú? Bueno, los dos equipos que eligió como referencia para su existencia son eternos rivales, como el agua y el aceite.

El Independiente Huachog, club de Perú que se inspiró en el ‘Rojo’ y Racing – Foto: Facebook (Independiente Huachog)

La historia de la creación del equipo peruano

En entrevista con el Diario Olé, Hale Llanto, secretario del club, comentó sobre la historia de cómo surgió Independiente Huachog y los equipos en los que se inspiró en la creación.

“El equipo lo fundó mi familia, mi papá y mis tíos con unos vecinos. Un grupo de socios eran grandes admiradores del Independiente de Avellaneda que jugaba en aquellos años, con Enrique Bochini. Ese fanatismo los llevó a bautizarlo Independiente, pero de Huachog, nuestra ciudad“, dijo Llanto.

Ricardo Bochini, la leyenda del ‘Rojo’ – Foto: Captura de pantalla

El equipo cuenta con cinco mil fans, de los cuales mil son socios y participa en la liga distrital. Además de eso, compite en al Copa Perú, en busca el ascenso a la segunda categoría de aquel futbol.

Pero, ¿en qué momento entra Racing a la ecuación? Después de crear al equipo, viene el tema del escudo y del uniforme, pero no sabían de qué color jugaba el Independiente de Bochini.

Entonces, buscaron en periódicos, pero las fotos eran en blanco y negro, así que, nunca dieron con el color. La solución fue usar los colores de Argentina, porque Independiente es de aquel país.

Peeeeeeeeeero, y, ¿el escudo? Bueno, no guarda ninguna relación con Independiente de Avellaneda, sólo les gustó el escudo de Racing y como tenía los colores que eligieron, pues se quedó.

El escudo de Independiente Huachog – Foto: Facebook (Independiente Huachog)

En Perú, desconocen la rivalidad entre Independiente y Racing

Lo más curioso de todo, es que el Independiente Huachog no sabía, al momento de la creación del club, que tanto el ‘Rojo’ como Racing, se odian con odio jarocho.

“No sabían eso cuando eligieron el nombre y el escudo del club. Pero recuerdo que ninguno sabía que Racing e Independiente son rivales en la Argentina“, dijo el secretario del club.

Bien se dice que del odio al amor, sólo hay un paso e Independiente odia a Racing y viceversa, pero, pueden presumir que en conjunto, ayudaron a fundar un hermoso club en Perú.

El uniforme del club peruano – Foto: Facebook (Independiente Huachog)

