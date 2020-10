Dentro del mundo del deporte hay cientos de historias que pocas veces salen a la luz. Luka Modric reveló una que es bastante dura, pues relató cómo fue su infancia en Croacia, en medio de la guerra, y la forma tan triste que perdió a su abuelo, una de las personas más importantes en su vida. El recién ascendido Cadiz venció al Real Madrid.

Quizá en el pasado ya habías escuchado que jugadores como Luka Modric e Iván rakitic sobrevivieron a la guerra hace unos años. Pasaron por una etapa muy difícil en su tierra, lograron sobrevivir y hoy en día son de los mejores croatas dentro del futbol europeo… pero eso no quiere decir que no hayan vivido sucesos complicados y tristes.

La infancia de Modric en medio de la guerra y la pérdida de su abuelo

Luka Modric habló con ‘El Partidazo de Cope’ y ahí reveló esta serie de sucesos complicados que experimentó en su infancia, pues como ya dijimos, estuvo inmerso en una guerra cuando sólo era un niño y pasó de todo; huir de bombas, ataques de los ‘enemigos’, temer por su vida y perder a su abuelo.

“A menudo caían las bombas, a lo mejor a cien metros, y teníamos que correr al búnker antes de volver a casa. No lloraba, sabía que estaba pasando algo malo, pero había mucha gente. Tienes un poco de miedo, porque siempre esperas que tu padre vuelva a casa, pero no tenía miedo, sólo quería que los míos estuvieran bien”, confesó Luka Modric.

El hoy jugador del Real Madrid tenía que huir de un lado a otro y es que la guerra no les permitía estar a salvo en un solo lugar, por lo que estuvo gran parte del tiempo en sitios con otros refugiados pero pese a todo lo malo, no recuerda su infancia con nostalgia.

“Cuando pasó esto nos fuimos a Zadar, allí nos meten en un hotel con otros refugiados. Yo tenía seis años, vivía con mis padres y mi hermana pequeña en 20 metros cuadrados. No puedo decir que mi infancia no fuera feliz, era dura, pero la recuerdo con alegría. Había muchos niños y enfrente del hotel jugábamos al futbol y podíamos no pensar en lo que pasaba alrededor”, confesó Luka Modric.

Finalmente y uno de los sucesos más tristes que vivió fue la pérdida de su abuelo, pues la guerra cobraría una vida muy importante para Luka Modric. Pasó un buen tiempo para que se recuperara, lamento que no haya podido ver lo que ha conseguido hasta ahora pero sabe que desde el cielo vigila cada paso que da.

“Yo tenía una relación increíble con mi abuelo. Fue muy triste lo que le pasó, él era una persona muy importante. Tengo cosas grabadas, cómo le fueron a buscar; iba con sus animales y siempre volvía a la misma hora. Fueron a buscarle y yo sabía que lo iban a encontrar. Es una pena que no haya visto lo que he logrado, pero espero que lo haya visto desde arriba”, sentenció Luka Modric.