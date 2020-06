La divertida entrevista de ‘Quico’ en la que reveló que conoció a Pelé, su amor por Chivas y decidió entre Boca y River

En el mundo hay algunos personajes que marcaron nuestra infancia, que tienen ‘gustos’ ocultos pero que no dejan de sorprendernos. Tal es el caso de Carlos Villagán, mejor conocido como ‘Quico’ en el Chavo del 8, quien en una divertida entrevista reveló algunos secretos, como cuando conoció a Maradona y Pelé, escogió entre Chivas y América además de entre Boca Juniors y River Plate. ¡Tremendo!

AHORA #FutbolContinental | 🎙 Carlos Villagran: “En mis inicios fui fotógrafo de un periódico y me tocó cubrir el Mundial 70′, tuve la oportunidad de conocer a Pelé. Brasil no perdió ningún partido en ese Mundial” por 📻 AM 590 📻 FM 104.3 https://t.co/4qBntCSl9T pic.twitter.com/hrEfVjicn5

— Radio Continental AM 590 y FM 104.3 (@Continental590) June 7, 2020