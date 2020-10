Este día el mundo se ha vestido de luto por la pérdida de un legendario actor. Sean Connery, recordado como ‘el mejor James Bond de la historia’, murió a los 90 años de edad y no podemos dejar pasar la oportunidad de contar una de sus anécdotas en el deporte y es que hubo un día donde visitó el Camp Nou y se rindió ante el FC Barcelona.

Sean Connery no era ajeno al futbol y hace casi 15 años hizo una visita muy especial al Camp Nou, donde además de engalanar un partido benéfico, hizo una premonición que trajo buena suerte al club y es que en aquella temporada el FC Barcelona se alzaría con el título de la Champions League. Revive la dimisión de Bartomeu como presidente del cuadro ‘Culé’.

Para recordar esta historia tenemos que transportarnos al 29 de noviembre del 2005 y es que aquel día tendría lugar el llamado ‘Match for peace’, un duelo amistoso entre el FC Barcelona y un equipo conformado por jugadores palestinos e isralíes que tenía como fin eso mismo, generar paz, pues sabemos de antemano los conflictos bélicos que existían con ambas naciones.

Ese día Sean Connery fungió como uno de los invitados especiales. El Camp Nou recibió a este mítico actor y recibió unas palabras que hasta este día se han tomado como una premonición más que exacta; podrá ser casualidad o un acto que estaba destinado a suceder pero el escocés habría traído suerte para que el Barcelona ganara la Champions League.

Our deepest condolences on the passing of Sean Connery, who visited us at Camp Nou in 2005. Rest in peace. pic.twitter.com/91UwkJlMF1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2020