No sabemos qué lugar merece en la temporada 2020 de la NFL pero Justin Herbert sin duda alguna deberá competir por ser el novato del año. Los Chargers volvieron a perder, ahora los Saints en New Orleans por 30-27.

Por tercera semana en las cuatro que ha arrancado Justin Herbert, dejaron ir una ventaja y fueron derrotados por grandes equipos. Les pasó ya con Patrick Mahomes, Tom Brady y ahora Drew Brees. La primera victoria del novato aún no llega.

La justicia no se ha hecho presente para Herbert. El novato arrancó como titular en la Semana 2 de la NFL y mantuvo en vilo a los Chiefs de Mahomes, pero terminó cayendo en tiempo extra. Lo mismo le pasó en la Semana 4 cuando tuvo ventaja de 17 sobre los Buccaneers de Tom Brady pero también terminó perdiendo.

Ahora dominó a placer a los New Orleans Saints pero tampoco pudo celebrar su primera victoria. Además lo hizo con un récord histórico y único, del que acá te vamos a contar.

La noche fue casi perfecta para Justin Herbert. Ni una intercepción y cuatro pases de anotación, en un encuentro en el que volvió a superar las 200 yardas, como ha sido una costumbre desde que saltó al campo como titular con los Chargers para sustituir a Tyrod Taylor.

Esos cuatro pases de anotación lo convirtieron en el primer mariscal de campo que lanza esa cantidad a las diagonales en su año como novato. En una época en donde hemos visto a Patrick Mahomes, Dak Prescott, Deshaun Watson y otros grandes quarterbacks. Y también en la temporada en la que se habla más de Joe Burrow que de él.

Justin Herbert is the first rookie in NFL history to have 4 pass TD in a Monday Night Football game

— NFL Research (@NFLResearch) October 13, 2020