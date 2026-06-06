Lo que necesitas saber: Estados Unidos debutará en el Mundial 2026 en ese estadio el 12 de junio

El Estadio Los Ángeles, conocido comercialmente como SoFi Stadium antes de la Copa del Mundo, albergará ocho partidos en total en el Mundial 2026. Por eso resulta tan importante hablar de la posible huelga de trabajadores en dicho recinto.

ICE y la IA son algunos de los temas que se deben resolver para evitar que se dé este paro de trabajadores, el cual supondría interrumpir la operación del estadio y, con ello, afectar el desarrollo de la próxima Copa del Mundo.

Foto: FB SoFi Stadium

¿Por qué hay amenaza de huelga en el Estadio Los Ángeles para el Mundial 2026?

Neta no es poca cosa… La idea de armar una huelga viene de nada menos que UNITE HERE Local 11, un sindicato que representa a unos 2 mil trabajadores del Estadio Los Ángeles.

De acuerdo con The Athletic, tienen tres exigencias fundamentales:

Que ICE no esté en los partidos disputados en Los Ángeles.

disputados en Los Ángeles. Un nuevo contrato laboral que les dé estabilidad durante y después del Mundial 2026.

que les dé estabilidad durante y después del Mundial 2026. Dar apoyo a programas de vivienda para todos los trabajadores.

El primer punto ya ha sido abordado antes: Como Trump mandó a ICE con todo, se ha dicho que estarán en los estadios de Estados Unidos durante el Mundial 2026. Eso naturalmente causa temor entre trabajadores migrantes y podrían darse casos de empleados que mejor no se presenten.

En cuanto al contrato laboral, sucede que el que tenían con la empresa operadora del estadio, Legends Global, ya expiró. Los trabajadores temen que no lo renueven y se usen tecnologías o IA para automatizar y reemplazar varios puestos. Por eso exigen que se les garantice el trabajo incluso después del Mundial 2026.

Y sobre la vivienda, se pide que parte de las ganancias por el Mundial 2026 se destinen a la construcción de hogares para las y los trabajadores. Esto porque denuncian que enfrentan costos cada vez más altos por vivienda ante la presencia de plataformas digitales de alojamiento.

Foto: SoFi Stadium (Facebook)

FIFA y los dueños del Estadio Los Ángeles no han mostrado disposición

El tema por el que la amenaza de huelga es latente, es porque se dieron varias reuniones previas a este 6 de junio, y el sindicato dio a conocer que ni la FIFA ni la familia Kroenke (dueños del Estadio Los Ángeles) han mostrado interés en atender sus exigencias.

De acuerdo con ESPN, este sábado los trabajadores del estadio votaron a favor de irse a huelga. No significa que lo harán, implica que en cualquier momento pueden hacerlo, lo que causa preocupación por el debut de Estados Unidos contra Paraguay precisamente en ese escenario.

“Representamos a los trabajadores que preparan alimentos, tanto de aeropuertos, aviones, hoteles, y a los trabajadores de los estadios que cocinan, sirven la cerveza y se encargan de todos los puestos de comida. Creemos que estos juegos deberían ser algo que impulse a la clase trabajadora. En cambio, la gente viene, se va y, a menudo, la ciudad y los trabajadores quedan en peores condiciones”, declaró Kurt Peterson, copresidente del sindicato.

Fotografía @fifamedia vía X

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Los Ángeles

Hablando del debut de Estados Unidos, ya para terminar, te dejamos la lista de partidos que se jugarán en el Estadio Los Ángeles durante el Mundial 2026: