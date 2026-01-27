Qué es el ICE y hasta dónde llega su poder

Lo que necesitas saber: El ICE es uno de los brazos del plan antimigratorio de Donald Trump, ya rechazado por la ciudadanía de Estados Unidos en protestas en Mineapolis.

A estas alturas, vía redes sociales, todo mundo se ha enterado de las redadas del ICE en distintas ciudades de Estados Unidos.

Y, a propósito del movimiento estadunidense ‘Abolish ICE’ —que pretende la desaparición de esta agencia de seguridad—, por acá les contamos qué es, cómo y por qué apareció y hasta dónde llegan sus funciones.

Foto: ice.gov.

¿Qué es el ICE?

Son las siglas del United States Immigration and Customs Enforcement o del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que no es otra cosa que una agencia o institución del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Foto: @Sec_Noem

Actualmente, en el gobierno de Donald Trump, la controvertida Kisti Noem dirige el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Cuáles son las funciones del ICE?

La verdad es que sus funciones pueden parecer muy amplias —porque, de hecho, el ICE fue creado como una fusión de distintas agencias de seguridad y control migratorio.

Pero, en general, su función es combatir las amenazas de seguridad en Estados Unidos.

Mediante la identificación e investigación de actividades criminales —que suelen involucrar a extranjeros— o la eliminación de cualquier riesgo para la seguridad de las fronteras de Estados Unidos, económica, transporte e infraestructura.

Foto: @ICEgov

Si bien suele ser asociada a la imagen de la “migra”, lo cierto es que el ICE no se encarga de la seguridad directa en las fronteras.

Su trabajo se concentra en investigaciones sobre personas (extranjeras) sospechosas de delitos y participar en los procesos de detención y deportación.

Con el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, hemos visto que el ICE es uno de las protagonistas de su plan de seguridad y migración, al convertirse en el brazo operativo de las redadas contra migrantes en distintas ciudades.

¿Cuándo y por qué apareció?

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos buscó reforzar su seguridad.

Y lo hizo a través de la Ley de Seguridad Nacional que en 2002 creó el DHS y al ICE como una de sus agencias dependientes —o sea, dependiente de este departamento.

Los brazos del ICE

A partir del 2003 el DHS arrancó con sus funciones junto con el ICE, del que se desprenden otras direcciones que han sido clave para esto del plan antimigratorio de Trump y de Estados Unidos, en general:

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La Oficina de Detención y Deportación (ERO).

La Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA).

La Oficina de Gerencia y Administración (M&A) que apoya a las otras 3 en cuestiones operativas.

Y la Oficina de Responsabilidad Administrativa.

El ICE en Estados Unidos y… el mundo

Los agentes del ICE operan en Estados Unidos y también en países extranjeros. ¿Es neta esto último?

Sí, tenemos el caso de la HSI (la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) encargada de investigar delitos transnacionales ligados al comercio, turismo o finanzas operados por organizaciones terroristas y redes criminales.

En el extranjero, sus agentes operan en embajadas, consulados y comandos del Departamento de Defensa.

Redadas del ICE

En redes hemos visto videos que han servido como un testimonio del rostro más salvaje de las redadas del ICE en Estados Unidos.

(Que, de acuerdo a testimonios, se realizan contra personas sospechosas de ser migrantes sin documentos legales).

Eso ha llevado a muchos a preguntarse cuáles son las capacidades o el poder de sus agentes.

Los agentes del ICE no son cualquier policía, ya que pueden detener a personas sospechosas de residir en Estados Unidos sin autorización, tal cual lo explica la periodista Kayla Epstein en la BBC.

Cuando se trata de una redada en un espacio privado (casas, depas), el ICE necesita una orden judicial aprobada.

En cuanto a la ciudadanía estadunidense, los agentes pueden realizar detenciones en situaciones como:

Una agresión contra un oficial, si la persona interfiere con una detención o también es sospechosa de estar ilegalmente en Estados Unidos.

Trump y el ICE

El ICE es el brazo operativo de Trump en su plan de migración y como tal, el presidente aumentó su presupuesto.

Sí, con la One Beautiful Bill que buscó asignar más de 170 mil millones de dólares para el plan control migratorio tanto en la frontera como dentro de Estados Unidos —que incluyó las operaciones del ICE.

El tiempo avanzó, las redadas en estados y ciudades mayormente demócratas —como el caso de Minnesota y Mineapolis— se desarrollaron con un saldo de, al menos, dos personas asesinadas por agentes del ICE y protestas ciudadanas para que esta agencia salga de la ciudad.

Foto: @POTUS

Las tensiones sobre el trabajo del ICE ha cruzado fronteras y ha llegado hasta, ¿Milán en Italia?

Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Roma revelaron que supuestamente los agentes del ICE apoyarían en la seguridad diplomática, en contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se llevarán a cabo en Milán.

¿El objetivo? De lo poco que se sabe es que no se concentrarían en temas migratorios, sino de investigación contra organizaciones criminales.

Por cierto, el ICE no es la única maquinaria con la que Trump cuenta para llevar a cabo su plan antimigración.

En las fronteras está la CBP o los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que, dicen las autoridades, se encarga de protegerlas contra la entrada de armas y terroristas y cuyo brazo es la Patrulla Fronteriza o “la migra”.