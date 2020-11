Con gorra y abrigo: Así se disfrazaba Iker Casillas para viajar en metro tras partidos del Real Madrid

Imagina salir del Santiago Bernabéu después de ver un partido del Real Madrid y tomar el metro de regreso y en uno de los vagones encontrarte con un hombre con abrigo y gorra que en realidad es nada más ni nada menos que Iker Casillas.

Pues eso tal vez lo vivieron varios aficionados blancos que no reconocieron al exportero merengue, pues Casillas confesó que mezcló varias ocasiones con seguidores del Real Madrid en el metro sin que se dieran cuenta, y este es uno de los detalles que mostrará el documental de Iker, el cual se estrenará el próximo 27 de noviembre en España.

Casillas, de incógnito en el metro de Madrid

El exportero de la Selección de España regresó a casa varias ocasiones de esta manera, sobre todo cuando su carrera apenas comenzaba. Se disfrazaba antes de salir del estadio Santiago Bernabéu y se convertía en un seguidor más del equipo blanco.

“Recuerdo que después de muchos partidos en el Santiago Bernabéu, me ponía una gorra y me tapaba con el abrigo y me metía al metro con todos los aficionados. No me veían y esa era la realidad para poder irme a casa”, mencionó.

El retiro y el infarto

Casillas hizo oficial su retiro del futbol en el mes de agosto, tras luego de haber desechado su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Futbol. Iker no volvió a jugar después del infarto sufrido en un entrenamiento del Porto, su segundo y último equipo y en esta parte de su vida se centra el documental, de acuerdo con Récord.

“Quiero demostrar que esto, el infarto o cualquier enfermedad, hay que superarlo. Hay gente que se viene abajo, y quiero que sirva de ejemplo“, mencionó.

El Campeón del Mundo indicó que aún ahora le cuesta trabajo hacerse a la idea del retiro. “Es difícil cambiar el chip, Cuando ves los partidos todavía piensas cómo estarán los campos, cómo lo estarán viviendo. Todavía no he empezado a disfrutar del futbol”, mencionó.