ThankYouCarli: La emotiva despedida de Carli Lloyd de la Selección Femenil de Estados Unidos

¿Qué es esta agua que sale de mis ojos? Capitana, campeona del mundo y campeona olímpica, Carli Lloyd puso punto final a su carrera como jugadora de la Selección Femenil de Estados Unidos. El amistoso vs Corea del Sur le permitió jugar sus últimos 64 minutos con la camiseta de su país y hubo desde homenajes, hasta emotivos videos para decir adiós.

Desde los entrenamientos previos y la concentración completa hubo momentos emotivos. Y es que se trata de una de las futbolistas más importantes en la historia del futbol estadounidense. Por ello, se publicó un video de despedida en el que Lloyd nos emociona con palabras sobre su relación con el futbol.

“Esta pelota fue mi primer amor, ese amor apasionado que nunca me dejó. Sigo amándolo. Me lo ha dado todo en la vida. He podido viajar por el mundo, conocer culturas y grandes personas: rivales o compañeras. Este hermoso juego me enseñó lecciones de vida“, relató.

Nike se rifó una edición especial para la histórica ’10’

Una ocasión así de especial no podía pasar desapercibida y se cuidó cada detalle. Nike colaboró con el USWNT para entregar unos tenis muy especiales para Carli Lloyd. En color negro y con el escudo de la selección, recuerdan los años que la ahora ex futbolista nacional pasó en la cancha.

1987 no fue el año de su debut con la escuadra de las Barras y las Estrellas, sino en el que comenzó a acercarse al balón. Con solo 5 años, Lloyd mostró sus habilidades en equipos mixtos.

Los goles que celebraron a Lloyd en el Estados Unidos vs Corea

Como ya es costumbre, Estados Unidos dominó la mayor parte del encuentro. Con disparos, jugadas colectivas e incluso a balón parado, las dirigidas por Vlatko Andonovski intentaron inclinar la balanza a su favor.

El marcador se abrió apenas al minuto 8 con un pase retrasado de Sophia Smith a Lindsey Horan, quien se encontraba apenas unos pasos adentro del área. La futbolista que heredará el número de Carli Lloyd recibió un poco.

That pass from @sophsssmith 👌 and smooth finish from @LindseyHoran. Her 24th career goal for the #USWNT. pic.twitter.com/86Syqp913x — U.S. Soccer WNT (@USWNT) October 27, 2021

Cuando la segunda mitad estaba a punto de terminar, la ventaja se incrementó a través de un autogol de las surcoreanas. Cho So-hyun se encontraba en el área para buscar un rechace o despeje; no obstante, el balón encontró la forma de estrellarse prácticamente en su estómago y terminó en el fondo de la red.

Now, that’s how you close out the first half. 🙌 https://t.co/UjWHgNxC4t pic.twitter.com/eWmBqMnY1c — U.S. Soccer WNT (@USWNT) October 27, 2021

Y ya con Carli Lloyd afuera del terreno de juego, la fiesta siguió con una gran conexión entre Alex Morgan y Megan Rapinoe.

That Rapinoe ➡️ Morgan connection was a thing of beauty. 😍 pic.twitter.com/wsj2axIpZT — U.S. Soccer WNT (@USWNT) October 27, 2021

Afición y jugadoras se rindieron ante Carli Lloyd

La figura de Carli Lloyd dejó mucho más de lo que los números pueden decir. En su partido número 316 como capitana, la mediocampista recibió un emotivo homenaje previo al encuentro en el que estuvo acompañada de su familia. Por supuesto, también estuvo el resto del equipo de Estados Unidos y las lágrimas también se hicieron presentes.

En las tribunas hubo miles de personas que ovacionaron a Lloyd, pero lo mejor de la noche fue la imagen de las niñas pequeñas que tienen a la jugadora: “Eres mi héroe“, es una de las frases que más se repitió en los carteles y pancartas.