En imágenes: Las protestas en Stamford Bridge por la Superliga Europea

Previo al partido entre Chelsea y Brighton de la Premier League, la afición blue encabezó más protestas en Stamford Bridge para rechazar la creación de la Superliga Europea. Estas comenzaron desde ayer, pero con el equipo presente, el ambiente se tornó muy tenso.

Miles de aficionados se dieron cita en el inmueble para rechazar el torneo. Los ánimos se calentaron cuando el autobús que trasladó a los jugadores no podía pasar y en algún momento, Petr Cech tuvo que intervenir.

Minutos después de que comenzaran las protestas en Stamford Bridge, la BBC dio a conocer que el Chelsea ya está preparando la documentación necesaria para abandonar la Superliga Europea. Además, el Manchester City se uniría a la decisión.

Todo comenzó con calma, los seguidores del Chelsea llegaron a casa con mantas, letreros y banderas para rechazar la nueva competencia. En ellas lucieron frases como “Digan que no a la Superliga” y “RIP football fans“.

Una de las pancartas que llamó más la atención, muestra el rostro de los directivos involucrados en la creación de la Superliga Europea. Andrea Agnelli, Joel Glazer y, por supuesto, Florentino Pérez son los protagonistas de una portada remasterizada del videojuego Grand Theft Auto.

El histórico Petr Cech tuvo que fungir como intermediario para calmar las protestas en Stamford Bridge. El ahora auxiliar se abrió camino entre el fuerte cuerpo de seguridad que llegó al lugar y aseguró a los fans que “los directivos resolverán esto“.

@PetrCech telling us people will sort it out! and let the bus in #NoToEuropeanSuperLeague @ChelseaFC pic.twitter.com/VEkDxmFVNy

— phillip james (@phillipjames4) April 20, 2021