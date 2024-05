Lo que necesitas saber: Barcelona Femenino jugó su primer partido de la historia en Navidad de 1970, pero el club las integró a su organigrama oficial hasta el 2002

Hoy en día, hablar del Barcelona Femenino se ha vuelto normal. Se trata de uno de los mejores equipos femeniles en todo el planeta, pero no hace mucho era imposible hablar de una rama femenina de un club como ese. Que hoy sea tan normal se le debe, inicialmente, a Immaculada Cabecerán.

Si no has escuchado nunca ese nombre, procura aprenderlo de memoria a partir de ahora. Es otra de esas mujeres que hicieron mucho por el futbol femenil y que, lamentablemente, la historia no le ha dado el reconocimiento que merece.

Immaculada Cabecerán / Foto: FC Barcelona

Immaculada Cabecerán, la niña que jugaba en la calle y soñaba con ser profesional

Immaculada Cabecerán nació en Barcelona en 1952. Se hizo fan del futbol porque su papá la llevaba junto con su hermana a ver los partidos del club en el recién inaugurado Camp Nou cuando era apenas una niña.

Pero ante la inexistencia de clubes femeniles, y lo mal visto que estaba para esa época que las niñas y mujeres jugaran futbol, las calles de Barcelona se volvieron el único lugar donde Imma podía patear un balón en compañía de su hermano menor.

Sin embargo, el sueño de jugar como lo hacían los futbolistas del Barça siempre estuvo en su mente, como seguramente le pasaba a muchas niñas de aquellos años sin esperanza alguna de lograrlo por el veto al futbol femenil. Pero Immaculada fue diferente, pues nunca desistió y, de hecho, logró fundar un equipo para jugar.

Barcelona Femenino / Foto: Getty

De jugar en la calle a fundar al Barcelona Femenino

Para 1970, ya con 18 años de edad, Cabecerán se enteró de que en otras ciudades como Madrid comenzaban a surgir equipos de futbol femeninos. Pensó que su amado Barcelona también debía tener uno

Con nada por perder y todo por ganar, la joven Immaculada hizo todo lo posible para reunirse con Agustí Montal, entonces presidente del conjunto Culé. Naturalmente, él no decidió dar apoyo a manos llenas para la creación de un equipo femenil del Barcelona, pero al menos no le cerró las puertas.

El presidente blaugrana se comprometió a que el club apadrinaría a un equipo formado por mujeres, siempre y cuando Immaculada consiguiera suficientes jugadoras para formarlo.

Foto: FC Barcelona Femení (Facebook)

Según la biografía de Imma Cabecerán en el sitio oficial del Barcelona, la joven publicó un anuncio el 17 de noviembre de ese año en la Revista Barcelonista y sucedió la magia. “Gracias a esta convocatoria se pudo formar a toda una plantilla de dieciséis valientes pioneras”.

“El fútbol femenino está abriéndose camino. Y está llegando a Barcelona. Tanto es así, que una simpática señorita acude a nosotros para solicitarnos ayuda en su deseo de completar una plantilla de buenas jugadoras. Immaculada Cabecerán, que así se llama, tiene el proyecto de organizar un equipo de fútbol femenino dentro de la esfera del CF Barcelona. Para ello ya dio el primer paso, que fue hablar con el señor Montal, quien ha acogido la idea con simpatía, pero advirtiendo que dará el “sí” siempre que el equipo gane todos los partidos. La señorita Cabecerán ya cuenta con varias jugadoras, pero hacen falta más. Para ello espera que todas aquellas señoritas que están comprendidas entre los 18 y 25 años y deseen, naturalmente, formar parte de este equipo de fútbol femenino, llamen al teléfono 247 84 67 y la señorita Cabecerán les informará de todo. Las posibles aspirantes a jugadoras deben tener en cuenta que el debut del equipo será el día de Navidad en el estadio barcelonista. Así que, señoritas, a jugar al fútbol“ Cita del anuncio para formar al Barcelona Femenino

El Barcelona Femenino (entonces nombrado como “Selecció Ciutat de Barcelona” por no ser formalmente parte del club) jugó su primer partido de la historia en Navidad de 1970 en el mismísimo Camp Nou, ganando en penales al UE Centelles. Nacía así el equipo que hoy domina el futbol femenino a nivel mundial, gracias a la tenacidad de aquella niña que soñaba en las calles de Cataluña.

Imma Cabecerán con el Barcelona Femenino en 1970 / Foto: FC Barcelona

Immaculada Cabecerán dejó un legado increíble al fundar al Barcelona Femenino, pero su carrera fue muy corta

Immaculada Cabecerán jugó como delantera y anotó dos penales en ese primer partido histórico del Barcelona Femenino (que no se llamó así sino hasta 2002, cuando el club finalmente las integró a su organigrama de forma oficial). Pero tras fundar a la rama femenil del equipo de sus amores, no tuvo una carrera prolongada como futbolista.

Se retiró tan solo un año después, en 1971. El Barça señala que fue por motivos estrictamente familiares, sin embargo, relatan también que ella y las jugadoras del Barça Femenino fueron blanco de innumerables críticas de parte de quienes no veían con buenos ojos que las mujeres jugaran futbol.

El futbol femenil ha ganado muchas batallas con el paso de los años, batallas que tuvieron como antecedente la lucha de Imma Cebecerán. Por fortuna, ella vivió lo suficiente para ver el crecimiento del futbol femenino y al Barcelona que su lucha impulsó. Falleció en Girona en el año 2018.

