El mundo del futbol femenil se ha rendido a los pies de Aitana Bonmatí, quien es considerada como la mejor jugadora del mundo. La jugadora catalana ya había coleccionado elogios años atrás, pero fue en 2023 cuando Bonmatí tuvo una mayor exposición al ganar todo lo posible, tanto con el Barcelona, como con la Selección de España.

Bonmatí ganó en 2023 el torneo de la liga de España, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League, mientras que con la Selección conquistó el Mundial. No es la primera vez que gana todo a nivel de clubes, pero esta vez pudo lucir más, en gran parte por la ausencia de Alexia Putellas, por lo cual también ganó el Balón de Oro y el The Best.

¿Quién es Aitana Bonmatí?

Aitana Bonmatí Conca nació el 18 de enero de 1998 en San Pedro de Ribas, un municipio de Barcelona, donde desarrollo su pasión por el futbol, peor también por la lectura y la música. Como muchas estrellas actuales, Aitana comenzó a jugar desde pequeña en equipos infantiles de niños.

Se unió al Barcelona desde los 13 años de edad y siempre jugó en categorías más adelantadas, de modo que a esa edad ya jugaba para el equipo sub 15 y con 18 años ya era parte del primer equipo del Barcelona Femenil.

Sus padres, Rosa Bonmatí y Vicent Conca son filólogos y profesores de Lengua y Literatura Catalana en un instituto y desde temprana edad inculcaron a Aitana el hábito de la lectura y los estudios, por lo cual además de su carrera futbolística cuenta una carrera en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y a partir de septiembre del 2022, inició un master en Gestión Deportiva, así que cuando no está con el balón en los pies, tiene un libro en las manos.

“Siempre he estado muy vinculada a los estudios, sobre todo a las lenguas. Ellos (sus padres), desde bien pequeña, me han inculcado el tema de la lectura. De hecho, la casa de mis padres no sé si es una casa o una biblioteca”, indicó Bonmatí.

Aitana Bonmatí y Lionel Messi

El primer apellido de Aitana es el de su madre

Aitana cuenta con una historia especial que la ha hecho involucrarse en la lucha por la equidad de género y es que sus padres llevaron a cabo una batalla que repercutió en las leyes de Barcelona y de España, donde a partir del año 2000 los padres pueden elegir el orden de los apellidos.

“Era obligatorio poner el del padre primero, pero mis dos padres, tanto mi madre como mi padre, lucharon para que esto cambiara. Yo nací en el año 1998 y en el año 2000 esa norma se cambió gracias a la lucha de mis padres. A partir de ese momento, todas las familias puede elegir si ponen primero el apellido de la madre o del padre. Creo que eso es lo mejor porque de eso va la igualdad”, explicó.

Mientras se modificaban las leyes, Aitana se identificó con los apellidos de su madre, de modo que su nombre fue: Aitana Bonmatí Guidonet. A partir del año 2000, se identifica como Aitana Bonmatí Conca.

Tras la modificación en el año 2000, quienes querían invertir los apellidos para que el apellido materno luciera primero, era necesario enviar una notificación ante el juez del registro civil, además de una declaración de mutuo acuerdo entre la madre y el padre, pero desde el año 2017 se suprimió este proceso, de modo que los padres pueden elegir el orden de los apellidos en el registro civil.

Aitana Bonmatí también toca la guitarra

Aitana Bonmatí y su estrecha relación con San Pedro de Ribas

Aitana se ha negado a dejar el municipio donde nació, de modo que después de cumplir con los entrenamientos o partidos en Barcelona, se traslada cerca de 40 kilómetros para volver a casa, para lo cual invierte entre 40 minutos y una hora.

“Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en Sant Pere de Ribes. Es el pueblo donde crecí, donde me he hecho futbolista. Aquí fueron mis inicios en el patio de la escuela, después en mi club, el Club Deportiu Ribes… Nunca me he mudado de aquí. Salir de Barcelona y venir aquí me tranquiliza y me hace desconectar. Ribes es mi casa, está mi gente. Es el mejor sitio para vivir”.

