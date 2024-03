Lo que necesitas saber: Su último gol como profesional fue en 2022 con el Manchester United

La vida de Paul Pogba dio un giro de 180 grados tras el dopaje positivo que lo aleja del profesionalismo por cuatro años, pero cuando una puerta se cierra, otra se abre y ya tiene ofertas para jugar futbol.

Obviamente la oferta que recibió no viene de ninguna liga profesional, porque su castigo no le permite jugar en ninguna competición que tenga que ver con la FIFA.

Se habló mucho de la Kings League como un posible destino para el francés, pero la oferta que recibió no es de estas nuevas ligas, sino una similar solo que en Rusia.

Paul Pogba jugaría hasta 2027 tras su castigo – Foto: Getty Images

De la Juventus a una liga de famosos en Rusia

Es uno de los fichajes más caros en la historia, también campeón del mundo en Rusia 2018 y la Juventus está por terminar su contrato porque en cuatro años no puede jugar.

Paul Pogba quiere seguir entrenando, aunque sea por su cuenta, porque su intención es volver al futbol profesional cuando su sanción de poco menos de un lustro termine.

Y la liga de celebridades en Rusia le ofrece no solo un nuevo contrato, sino la oportunidad de mantenerse en ritmo de entrenamiento y de partidos para no perder ritmo.

El equipo Broke Boys de la Media Football League (que es no profesional e igual a la Kings League solo que en el tradicional 11 vs 11) lo quiere en su plantilla y su interés es bastante serio.

La Media Football League – Foto: Captura de pantalla

Artjom Chatjaturjan, el encargado deportivo del equipo ruso, contó en Tuttosport que la mayoría de la gente podría pensar que esto es una broma, pero no lo es y hasta llamó a Paul Pogba, solo que todavía no le contesta.

¿Cómo planean convencerlo? Bueno, le daría un departamento de lujo para su estadía en Rusia y un sueldo de mil 167 libras, o sea, 25 mil pesotes mexicanos, nada mal.

Paul Pogba piensa apelar o considera el retiro

No todo está perdido para Pogba, pues todavía puede apelar la decisión de su sanción de cuatro años, aunque nada le asegurará que le quiten su castigo y pueda volver al futbol.

En caso de lograr tener éxito con esta apelación, se le podría reducir su sanción y se abriría una puerta para que el francés pueda volver a alguna competencia profesional o en una de esas, la Vecchia Signora lo rescata.

Peeeeeeeeeeeeero, otros rumores según The Sun, apuntan a que si no logra demostrar que no tomó deliberadamente la sustancia prohibida podría considerar el retiro.

“Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas“.

La intención del francés es volver al futbol – Foto: Getty Images

